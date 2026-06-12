La Turbie, cinema sotto le stelle, in Place Neuve arriva “Asterix & Obelix: Missione Cleopatra”

Una serata dedicata al grande cinema popolare, da vivere all’aria aperta nel suggestivo scenario del centro storico di La Turbie. Oggi, venerdì 12 giugno 2026, Place Neuve ospiterà una nuova edizione di “Cinema sotto le stelle”, l’iniziativa promossa dalla Città di La Turbie che porterà sul grande schermo il film “Asterix & Obelix: Missione Cleopatra”.

L’appuntamento è fissato per le ore 21.45, con inizio della proiezione previsto al calare della notte. L’evento, a partecipazione gratuita, offrirà a residenti e visitatori l’opportunità di trascorrere una serata all’insegna del divertimento e della condivisione, immersi nell’atmosfera unica del cinema all’aperto, versione completamente restaurata in 4K.

Sul grande schermo andrà una delle commedie francesi più conosciute degli ultimi anni, interpretata da un cast di primo piano che comprende Gérard Depardieu, Christian Clavier, Jamel Debbouze, Alain Chabat, Gérard Darmon e Monica Bellucci nel ruolo di Cleopatra.

La proiezione si terrà solo in presenza di condizioni meteo favorevoli; in caso di maltempo è previsto l'annullamento dell'evento.

Ulteriori dettagli sull'evento sono disponibili al seguente indirizzo: https://www.ville-la-turbie.fr/.