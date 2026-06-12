Festival de Télévision de Monte-Carlo 2026 - "The Walking Dead: Dead City" inaugura la 65ª edizione con Jeffrey Dean Morgan e Lauren Cohan

Tra i protagonisti annunciati figurano Jeffrey Dean Morgan e Lauren Cohan, interpreti rispettivamente dei personaggi di Negan e Maggie nella serie targata AMC, attesi nel Principato in occasione della cerimonia inaugurale.

Per cinque giorni, fino al 16 giugno, Monaco ospiterà attori, produttori, autori e professionisti dell'audiovisivo nell'ambito di una manifestazione nata nel 1961 su iniziativa del Principe Ranieri III e giunta quest'anno alla sua 65ª edizione. L'evento si svolge al Grimaldi Forum Monaco.

Il programma prevede proiezioni, anteprime e incontri con il pubblico. Tra gli appuntamenti annunciati figurano una sessione di autografi dedicata alla serie francese Un si grand soleil e la proiezione fuori concorso di Les Derniers Jours de Charles Baudelaire. In concorso saranno invece presentati Jones, in anteprima mondiale, Olivia, in anteprima internazionale, e The Uniform, in anteprima francese.

Tra gli ospiti attesi anche l'attrice spagnola Ester Expósito, nota al grande pubblico per la serie Élite, che riceverà un riconoscimento destinato ai talenti internazionali emergenti. La britannica Lesley Manville, candidata nel corso della carriera agli Oscar, agli Emmy Awards e ai BAFTA, presiederà invece la Giuria Fiction del Festival.

L'edizione 2026 renderà omaggio anche a diverse personalità del mondo dello spettacolo. Michel Drucker riceverà la Nymphe d'Honneur per l'insieme della sua carriera, mentre Kurt Russell sarà tra i protagonisti celebrati nel corso della manifestazione. Tra gli ospiti annunciati figurano inoltre David Boreanaz, Aldis Hodge e lo sceneggiatore e produttore Michael Hirst, creatore della serie Vikings.

Nel programma trova spazio anche il documentario Monte-Carlo, un Festival et 65 ans de télévision, dedicato alla storia della manifestazione e al percorso compiuto in oltre sei decenni di attività. Torna inoltre per la seconda edizione il concorso Tell Me A Story, iniziativa rivolta alla valorizzazione di nuovi talenti del documentario.

Tra i temi che saranno affrontati durante il Business Forum figura anche l'impatto dell'intelligenza artificiale sulla creazione audiovisiva, con approfondimenti dedicati agli strumenti e alle trasformazioni che stanno interessando il settore.

Sono già arrivate a Monaco anche le tradizionali Nymphes in vetro che saranno consegnate nel corso del Festival. Realizzate a mano dal maestro vetraio di Murano Giancarlo Signoretto, le quattro opere dell'edizione 2026 saranno conferite a Ester Expósito, Matthew Broome, Dame Kristin Scott Thomas e Kurt Russell.

A sottolineare l'importanza dell'edizione 2026 è stata anche Cécile Ménoni, direttrice esecutiva del Festival de Télévision de Monte-Carlo 2026. "Siamo molto orgogliosi di questa 65ª edizione. Volevamo proporre un'edizione eccezionale, all'altezza di questo importante traguardo, e credo sinceramente che ci siamo riusciti", ha dichiarato. Ménoni ha ricordato come il Festival celebri quest'anno personalità di fama internazionale come Dame Kristin Scott Thomas, Kurt Russell e Michel Drucker, senza dimenticare i talenti emergenti rappresentati da Ester Expósito e Matthew Broome. La direttrice ha inoltre evidenziato il lavoro svolto dietro le quinte per l'organizzazione della manifestazione: "365 giorni di lavoro per cinque giorni di evento. Dietro ogni proiezione, ogni incontro e ogni emozione condivisa c'è l'impegno di donne e uomini che lavorano tutto l'anno per rendere possibile questa avventura unica".