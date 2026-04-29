La Mad Jacques Trek Roya attraversa le Alpi e arriva in Italia: trekking tra Roya e Colle di Tenda con bivacco a 2.000 metri

La Mad Jacques Trek Roya compie un nuovo passo nella sua evoluzione e supera per la prima volta i confini francesi, portando la sua formula di trekking e bivacco nelle Alpi franco-italiane.

Dal 27 al 31 maggio, l’evento si svolgerà tra l’Italia e la valle della Roya, grazie al sostegno del programma europeo RivierALP, che finanzia lo sviluppo di itinerari sostenibili tra Alpi e mare. L’iniziativa è organizzata per il terzo anno consecutivo con l’Office de Tourisme Menton Riviera & Merveilles.

Questa edizione si presenta come la più impegnativa mai proposta, con percorsi caratterizzati da passi di montagna, panorami d’alta quota e una notte in un forte militare del XIX secolo situato esattamente sul confine tra Francia e Italia.

Due i formati previsti, pensati per diversi livelli di esperienza ma uniti dalla stessa destinazione. Il percorso di cinque giorni, in programma dal 27 al 31 maggio, è rivolto ai partecipanti più esperti: 55 chilometri complessivi con 3.200 metri di dislivello positivo, con partenza da La Brigue, borgo medievale situato a 770 metri di altitudine nel Parco Nazionale del Mercantour. Il tracciato risale progressivamente l’alta valle della Roya, attraversando passi oltre i 1.800 metri e paesaggi di alpeggi e foreste di larici, fino a raggiungere il versante italiano.

Il formato di tre giorni, dal 29 al 31 maggio, rappresenta una versione più breve ma altrettanto immersiva. Prevede 24 chilometri e 1.400 metri di dislivello positivo, con partenza da Limone Piemonte, località alpina fondata nel XIII secolo. Entrambi i percorsi conducono i partecipanti verso un unico obiettivo: il Fort Central del Colle di Tenda.

Elemento distintivo dell’esperienza è proprio il bivacco nel Fort Central, un ex fortino militare costruito alla fine del XIX secolo per controllare il passaggio strategico tra Francia e Italia. Situato a 2.000 metri di altitudine, il sito domina un paesaggio di alta montagna preservato e rappresenta il punto di convergenza di tutti i partecipanti prima della discesa finale verso Castérino.

Al termine del trekking, l’arrivo coincide con il Festival dell’Ecoturismo di Castérino, giunto alla sua terza edizione. Co-organizzato con l’Office de Tourisme Menton Riviera & Merveilles e sostenuto dal programma europeo ALCOTRA attraverso il progetto ALPIMED+ ECOTOUR, il festival è dedicato alla promozione del turismo sostenibile e transfrontaliero tra Alpi e Mediterraneo.

Durante la giornata, Castérino ospita circa venti produttori locali, tra cui erboristi, apicoltori e produttori agricoli, affiancati da laboratori e attività come arrampicata, noleggio biciclette e percorsi avventura. Il programma include inoltre osservazioni naturalistiche, escursioni guidate, incontri e conferenze, tra cui interventi sulla comunicazione vegetale e sul viaggio.

La giornata si conclude con momenti di intrattenimento serale, tra musica dal vivo, baletti tradizionali e DJ set.

https://www.menton-riviera-merveilles.fr/