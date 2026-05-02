Visita guidata alla collezione nazionale di agrumi al Palais de Carnolès di Mentone

È in corso dal 30 aprile e proseguirà fino al 31 maggio 2026 la visita guidata alla collezione nazionale di agrumi presso il Palais de Carnolès, situato al 3 avenue de la Madone a Mentone. L’iniziativa, di carattere culturale, propone un’esperienza accompagnata alla scoperta del Giardino degli agrumi, noto per la sua eccezionale collezione e considerato uno dei principali patrimoni botanici della città.

Il sito è rinomato per la presenza di oltre 130 varietà di agrumi, che lo rendono il più grande conservatorio di questo tipo in Europa. Il giardino si sviluppa attorno al Palais de Carnolès, antica residenza estiva dei Principi di Monaco, e rappresenta un punto di incontro tra valore storico e ricchezza naturale.

Durante la visita è possibile osservare una vasta gamma di specie, tra cui i limoni di Mentone, kumquat, oltre a varietà rare di cedri e pompelmi. Il percorso si distingue anche per la presenza di opere d’arte contemporanea integrate nel paesaggio, che contribuiscono a creare un dialogo tra natura e creatività.

Il luogo offre un contesto immersivo nella cultura mediterranea, caratterizzato da profumi e suggestioni tipiche della Costa Azzurra, configurandosi come uno spazio dedicato alla scoperta e alla fruizione sensoriale.

Il costo del biglietto intero è di 10 euro, mentre la tariffa ridotta, riservata ai visitatori dai 6 ai 18 anni, è di 7 euro. Sono accettati pagamenti in contanti e online. Le visite sono organizzate per gruppi fino a un massimo di 25 persone.

La struttura è completamente accessibile e dispone di servizi adattati per persone con disabilità.