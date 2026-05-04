Macron e il presidente sudcoreano a Saint-Paul de Vence: la Costa Azzurra al centro del primo summit mondiale su cinema e immagini in movimento

La Costa Azzurra si prepara ad accogliere un evento internazionale di primo piano che porterà in una delle sue località più iconiche due capi di Stato e numerosi protagonisti dell’industria culturale globale.

Il presidente francese Emmanuel Macron e il suo omologo sudcoreano Lee Jae-myung saranno presenti dal 7 al 9 settembre a Saint-Paul de Vence per copresiedere il Cinema & Moving Image Summit, primo vertice internazionale dedicato al cinema e alle immagini in movimento, con un focus esteso anche a serie televisive e videogiochi.

Il cuore dell’evento sarà la giornata inaugurale del 7 settembre, ospitata nella prestigiosa Fondation Maeght, punto di riferimento dell’arte contemporanea europea.

Il summit riunirà circa un centinaio di figure di primo piano tra dirigenti di grandi aziende internazionali, decisori politici, registi e operatori dell’educazione all’immagine, con l’obiettivo di analizzare le trasformazioni in atto nel settore audiovisivo.

Al centro del dibattito si profila una riflessione sui profondi cambiamenti che stanno investendo l’industria, dalla crisi delle sale cinematografiche alla rivoluzione tecnologica legata all’intelligenza artificiale, fino alle nuove forme di produzione e distribuzione dei contenuti.

L’iniziativa si inserisce nel rafforzamento dei rapporti culturali tra Francia e Corea del Sud, già evidenziato nei mesi scorsi durante una visita ufficiale a Seul del presidente Macron, in occasione dell’inaugurazione del Centre Pompidou Hanwha.

In quell’occasione era stato sottolineato il crescente interesse reciproco tra i due Paesi, dalla vitalità del cinema sudcoreano, celebrato anche al Festival di Cannes, al successo globale della cultura pop coreana, inclusa la K-pop.

Un segnale della centralità della Corea del Sud nel panorama cinematografico internazionale arriva anche dalla prossima edizione del festival francese, dove il regista Park Chan-wook presiederà la giuria della 79ª edizione, in programma dal 12 al 23 maggio 2026.

Per Saint-Paul de Vence, storicamente legata al mondo dell’arte e frequentata da artisti e intellettuali, l’evento rappresenta un riconoscimento di prestigio e una vetrina internazionale. L’organizzazione è già entrata nel vivo, con sopralluoghi e contatti avviati da parte dei servizi statali presso alcune delle strutture ricettive più esclusive della zona, tra cui La Colombe d'Or, Le Mas de Pierre e La Vague de Saint-Paul.

La scelta della località potrebbe essere stata favorita anche dalla recente visita della première dame Brigitte Macron, che nel giugno 2025 aveva accompagnato consorti di capi di Stato e di governo in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sull’Oceano, contribuendo a valorizzare il territorio e le sue istituzioni culturali.

A poco più di quattro mesi dall’appuntamento, la macchina organizzativa procede a ritmo serrato, in vista di un evento che punta a consolidare il ruolo della Costa Azzurra come crocevia internazionale tra politica, cultura e innovazione audiovisiva.



