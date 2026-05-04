Le Musée d’Anthropologie préhistorique presenta la mostra “Da Toumaï a Sapiens” (Foto)

La mostra propone un percorso immersivo dedicato alle origini e all’evoluzione della specie umana, offrendo al pubblico una sintesi aggiornata delle conoscenze scientifiche sugli ominini e sulla comparsa di Homo sapiens. Attraverso un allestimento ricco di contenuti visivi e strumenti didattici, il visitatore è accompagnato lungo le principali tappe dell’evoluzione umana: dalle prime forme di bipedia, allo sviluppo degli strumenti e al controllo del fuoco, fino alle grandi migrazioni che hanno portato l’uomo a occupare l’intero pianeta circa 10.000 anni fa.

Concepita dalle Éditions Synops, la mostra si distingue per un approccio al tempo stesso scientifico, pedagogico e accessibile, arricchito da dispositivi multimediali quali interviste, ricostruzioni tridimensionali e contenuti interattivi pensati per coinvolgere un pubblico ampio. I testi sono firmati dal giornalista scientifico Pedro Lima, con la consulenza del paleoantropologo François Marchal.

Il progetto è realizzato in collaborazione con istituzioni di riferimento nel campo della ricerca preistorica, tra cui il Museo della Preistoria di Solutré e l’Istituto di Paleontologia Umana – Fondazione Principe Alberto I di Monaco, contribuendo a valorizzare importanti reperti e risultati scientifici legati allo studio delle origini dell’umanità.

«Questa mostra ci conduce in un affascinante viaggio attraverso le origini dell’umanità, dai primi ominini all’uomo moderno. Combinando scienza all’avanguardia e tecnologie interattive, vogliamo rendere la preistoria accessibile a tutti», ha dichiarato Elena Rossoni-Notter, Direttrice del Museo di Antropologia Preistorica.

La mostra è aperta tutti i giorni dalle ore 9:00 alle 18:00. Il biglietto d’ingresso è di 5 euro (2,5 euro per gli studenti), con ingresso gratuito per i minori di 10 anni e per specifiche categorie.

Informazioni

Le Musée d’Anthropologie préhistorique

56 bis, Boulevard du Jardin Exotique – MC 98000 Monaco

Tel. +377 98 98 80 06

https://map.gouv.mc/