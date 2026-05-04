Tra smalto e sogno: l’arte luminosa di Katarina Milliat incanta Nizza

C’è un equilibrio sottile tra materia e leggerezza nelle opere di Katarina Milliat, artista contemporanea slovena che ha scelto la Costa Azzurra come sua casa creativa. Con atelier a Cagnes sur Mer, Milliat ha appena inaugurato una nuova mostra alla Galerie Lou Babazouk, nel cuore del centro storico di Nizza, visitabile fino al 18 maggio.

Il percorso espositivo svela un linguaggio artistico originale, costruito attorno alla tecnica dello smalto su rame, lavorato attraverso cotture ad altissime temperature.

Durante il processo creativo, l’artista inserisce frammenti di vetro grezzo o di Murano, dando vita a superfici vibranti e luminose. Non mancano elementi inaspettati e ludici, come pezzi di Lego o puzzle, che arricchiscono le composizioni con una dimensione ironica e contemporanea.

Le opere, spesso concepite per essere sospese, si muovono tra suggestioni pop e richiami alla natura e all’immaginazione.

Tra i soggetti ricorrenti spiccano le farfalle, simboli di trasformazione, che prendono forma in voli poetici e coloratissimi.

All’esterno della galleria, due piccoli quadri simmetrici catturano immediatamente l’attenzione del pubblico.

Nel primo, intitolato Évasion, una minuscola automobile scivola lungo una strada sabbiosa tra due lembi di mare; nel secondo, lo stesso scenario si trasforma in una visione più contemplativa, con tonalità che spaziano dal beige del deserto al turchese e all’azzurro del mare.

Al centro della scena, una figura femminile rilassata su una mini sdraio suggerisce un momento sospeso, quasi fuori dal tempo.

L’universo di Katarina Milliat è un intreccio di energia pop, forme geometriche e simboli che raccontano movimento, equilibrio e cambiamento.

Le sue opere, ispirate al viaggio e alle vedute dall’alto, invitano lo spettatore a un’esperienza visiva intensa ma al tempo stesso intima e contemplativa.





Negli ultimi mesi, l’artista ha consolidato la sua presenza sulla scena internazionale partecipando all’Antibes Art Fair, alla fiera d’arte di Monaco e a una mostra presso le Casemates de la Création di Antibes.

La mostra alla Galerie Lou Babazouk (1, rue de la Loge, Vieux Nice) rappresenta così un’ulteriore tappa di un percorso artistico in continua evoluzione, dove luce, colore e materia dialogano per raccontare una visione gioiosa e profondamente umana del mondo.



