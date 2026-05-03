Esperienza enogastronomica serale a Menton: degustazioni guidate tra vini agli agrumi e tradizione provenzale

Menton si conferma una destinazione d’eccellenza per gli amanti del vino e della gastronomia con un’esperienza serale dedicata alla scoperta dell’arte della degustazione. L’iniziativa propone un percorso guidato che unisce cultura, tradizione e sapori locali in un contesto suggestivo.

L’evento in programma dal 2 maggio al 31 ottobre 2026, con svolgimento settimanale dal martedì al sabato, dalle ore 18:00 alle 21:00, mentre resta chiusa il lunedì e la domenica.

Il programma prevede la visita a un rinomato produttore locale, dove i partecipanti potranno degustare tre vini agli agrumi, ispirati ai celebri limoni di Menton. L’esperienza prosegue con una sosta in un wine bar accuratamente selezionato, in cui vengono proposti tre vini di un produttore provenzale: bianco, rosé e rosso.

Durante la serata è inoltre prevista una passeggiata nel centro cittadino, lungo un itinerario pedonale di circa un chilometro. La guida accompagna il gruppo raccontando la storia di Menton e della sua regione, offrendo un contesto culturale all’esperienza enologica. L’esperienza è organizzata in piccoli gruppi, con un massimo di dieci persone, per garantire un ambiente intimo e una maggiore qualità dell’attività.

Il percorso continua in una raffinata cantina della città, dove si degustano altri tre vini provenienti da una denominazione della Provenza, sempre nelle varianti bianco, rosé e rosso. Tutte le degustazioni sono accompagnate da formaggi locali e selezioni di salumi. C'è la possibilità di acquistare vino in loco.

I partecipanti vengono introdotti alle basi e alle tecniche della degustazione del vino in un’atmosfera conviviale e accogliente. A conclusione della serata, è prevista la degustazione della tradizionale torta al limone di Menton.

Tutti i vini e i prodotti gastronomici sono inclusi nella visita, in quantità limitata. Il prezzo intero è fissato a 115,00 euro, tariffa unica valida per l’intero periodo indicato.

Per informazioni e contatti è disponibile il numero telefonico 06 58 84 06 ed è possibile consultare il sito ufficiale https://boutique.menton-riviera-merveilles.fr/.