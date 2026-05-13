Nice Beer Festival, tre giorni tra birra artigianale e musica live: al via la quinta edizione

Dal 14 al 16 maggio 2026 torna a Nizza il Nice Beer Festival, giunto alla sua quinta edizione. L’appuntamento è negli spazi de Le 109 (89 route de Turin), polo culturale ormai consolidato per eventi di grande richiamo, che per tre giorni si trasformerà in un punto d’incontro tra musica dal vivo, gastronomia e birra artigianale.



Organizzato dall’associazione delle brasseries azuréennes e maralpines (BIAM), fondata nel 2017, il festival si conferma come il principale evento dedicato alla birra artigianale della Costa Azzurra, con l’obiettivo di valorizzare qualità, collaborazione e identità dei produttori locali.



Birra, musica e convivialità

Saranno oltre 40 le birre artigianali provenienti da 10 birrifici indipendenti del territorio, servite alla spina in un grande spazio comune pensato per favorire l’incontro tra pubblico e produttori.

Accanto alla proposta brassicola, una selezione di food truck accompagnerà le degustazioni.





Due le anime musicali del festival

La cour intérieure, che ospiterà concerti live fin dal tardo pomeriggio

il Frigo 16, sala concerti dedicata ai DJ set serali fino a notte inoltrata

L’evento è pensato per un pubblico ampio: dagli appassionati di birra artigianale agli amanti della musica live, fino a chi cerca semplicemente un’occasione conviviale da condividere con amici e famiglia.



Orari e ingresso

Il festival si svolge da giovedì 14 a sabato 16 maggio, ogni giorno dalle 17:30 alle 2:00.

Ingresso: 3 euro, comprensivo di bicchiere riutilizzabile (ecocup).



Il programma nel dettaglio

Giovedì 14 maggio 2026

17:30 – 20:00 - Scène Cour Intérieure: Marjorie and her band

20:30 – 22:30 - Scène Cour Intérieure: Shocking Pappas

23:00 – 02:00 - Frigo 16: DJ Morgan

Venerdì 15 maggio 2026

17:30 – 20:00 - Scène Cour Intérieure: Queen is Dead

20:30 – 22:30 - Scène Cour Intérieure: Katja Chevallier

23:00 – 02:00 - Frigo 16: DJ Morgan

Sabato 16 maggio 2026

17:30 – 20:00 - Scène Cour Intérieure: Monkey Nuts

20:30 – 22:30 - Scène Cour Intérieure: Blah Blah

23:00 – 02:00 - Frigo 16: DJ Morgan

Un lungo weekend che promette di animare Nizza tra luppoli, note live e atmosfera festosa, confermando il Nice Beer Festival come uno degli eventi più attesi della primavera sulla Riviera.





