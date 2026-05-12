Les Petits Chanteurs de Monaco in concerto a Madrid

In occasione delle celebrazioni per il 150º anniversario della Missione Diplomatica di Monaco in Spagna, l’Ambasciata di Monaco ha organizzato a Madrid un concerto congiunto dei Petits Chanteurs de Monaco e dei Petits Chanteurs della Fondazione ORCAM.

L’evento si è svolto presso la Parrocchia del Santissimo Sacramento di Madrid e ha riunito due cori di bambini accomunati da una forte tradizione musicale e artistica. Il coro della Comunità di Madrid, fondato nel 1984, è considerato uno degli ensemble vocali più prestigiosi e dinamici della Spagna, grazie alla varietà del suo repertorio e alla costante presenza sulla scena lirica e negli studi di registrazione.

Nel corso della serata, le due formazioni hanno unito le loro voci in una rappresentazione unica, offrendo al pubblico un momento musicale significativo nell’ambito delle celebrazioni diplomatiche tra i due Paesi.

Il concerto ha celebrato il legame culturale tra Monaco e la Spagna attraverso la musica e la partecipazione dei giovani coristi.