Nuits Guitares 2026: tre serate di musica sotto le stelle a Beaulieu-sur-Mer

Più che una semplice rassegna, le Nuits Guitares rappresentano una dichiarazione d’amore alla chitarra, strumento protagonista di un progetto che fin dall’inizio ha puntato a far vibrare l’intera città e a ritagliarsi un posto tra i grandi eventi musicali estivi.
La cornice resta quella suggestiva del Jardin de l’Olivaie, dove ulivi secolari e brezze marine creano un’atmosfera unica.
Qui, negli anni, si sono esibiti artisti del calibro di Joe Satriani, Al di Meola e Clara Luciani, contribuendo a costruire la reputazione internazionale del festival.
Anche per il 2026, la manifestazione conferma la sua vocazione a coniugare qualità artistica e scoperta, con una line-up che mescola proposte emergenti e sonorità contemporanee.
Il programma
Venerdì 3 luglio
- Sul palco: Ultimo Treno, Marlon Magnée, I Molotov, Magmay
Sabato 4 luglio
- In scena: Sam Sauvage, Billie, Bambino Sophie, Ken Pop
Domenica 5 luglio
- Gran finale con: Figli Rivali, Max Baby, Memphis Mao
Oltre ai concerti, il festival continua a distinguersi per la sua atmosfera raccolta e autentica: niente grandi distanze, ma un rapporto diretto tra pubblico e artisti, che permette di vivere ogni esibizione da vicino, quasi a contatto con gli amplificatori.
Le serate scorrono così tra musica e convivialità, immerse nella dolcezza delle notti mediterranee, dove le chitarre sembrano dialogare con il paesaggio e il ritmo lento dell’estate.
Un equilibrio riuscito tra tradizione e rinnovamento che rende le Nuits Guitares un festival a misura d’uomo, capace di rinnovarsi senza perdere la propria anima.
Informazioni utili
- Jardin de l’Olivaie, 1-3 Rue Jean Bracco, Beaulieu-sur-Mer
- Apertura porte: ore 18.00
- Inizio concerti: ore 18.30
- Date: 3, 4 e 5 luglio 2026