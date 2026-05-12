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Eventi | 12 maggio 2026, 17:00

Nuits Guitares 2026: tre serate di musica sotto le stelle a Beaulieu-sur-Mer

Dal 3 al 5 luglio torna il festival simbolo della Costa Azzurra tra grandi nomi, nuove scoperte e l’inconfondibile magia delle sei corde

Nuits Guitares

Nuits Guitares

Più che una semplice rassegna, le Nuits Guitares rappresentano una dichiarazione d’amore alla chitarra, strumento protagonista di un progetto che fin dall’inizio ha puntato a far vibrare l’intera città e a ritagliarsi un posto tra i grandi eventi musicali estivi.

La cornice resta quella suggestiva del Jardin de l’Olivaie, dove ulivi secolari e brezze marine creano un’atmosfera unica.

Qui, negli anni, si sono esibiti artisti del calibro di Joe Satriani, Al di Meola e Clara Luciani, contribuendo a costruire la reputazione internazionale del festival.

Anche per il 2026, la manifestazione conferma la sua vocazione a coniugare qualità artistica e scoperta, con una line-up che mescola proposte emergenti e sonorità contemporanee.



Il programma
Venerdì 3 luglio

  • Sul palco: Ultimo Treno, Marlon Magnée, I Molotov, Magmay

Sabato 4 luglio

  • In scena: Sam Sauvage, Billie, Bambino Sophie, Ken Pop

Domenica 5 luglio

  • Gran finale con: Figli Rivali, Max Baby, Memphis Mao

Oltre ai concerti, il festival continua a distinguersi per la sua atmosfera raccolta e autentica: niente grandi distanze, ma un rapporto diretto tra pubblico e artisti, che permette di vivere ogni esibizione da vicino, quasi a contatto con gli amplificatori.

Le serate scorrono così tra musica e convivialità, immerse nella dolcezza delle notti mediterranee, dove le chitarre sembrano dialogare con il paesaggio e il ritmo lento dell’estate.

Un equilibrio riuscito tra tradizione e rinnovamento che rende le Nuits Guitares un festival a misura d’uomo, capace di rinnovarsi senza perdere la propria anima.



Informazioni utili

  • Jardin de l’Olivaie, 1-3 Rue Jean Bracco, Beaulieu-sur-Mer
  • Apertura porte: ore 18.00
  • Inizio concerti: ore 18.30
  • Date: 3, 4 e 5 luglio 2026

Beppe Tassone

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