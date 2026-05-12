Nuits Guitares 2026: tre serate di musica sotto le stelle a Beaulieu-sur-Mer

Più che una semplice rassegna, le Nuits Guitares rappresentano una dichiarazione d’amore alla chitarra, strumento protagonista di un progetto che fin dall’inizio ha puntato a far vibrare l’intera città e a ritagliarsi un posto tra i grandi eventi musicali estivi.



La cornice resta quella suggestiva del Jardin de l’Olivaie, dove ulivi secolari e brezze marine creano un’atmosfera unica.

Qui, negli anni, si sono esibiti artisti del calibro di Joe Satriani, Al di Meola e Clara Luciani, contribuendo a costruire la reputazione internazionale del festival.



Anche per il 2026, la manifestazione conferma la sua vocazione a coniugare qualità artistica e scoperta, con una line-up che mescola proposte emergenti e sonorità contemporanee.





Il programma

Venerdì 3 luglio

Sul palco: Ultimo Treno, Marlon Magnée, I Molotov, Magmay

Sabato 4 luglio

In scena: Sam Sauvage, Billie, Bambino Sophie, Ken Pop

Domenica 5 luglio

Gran finale con: Figli Rivali, Max Baby, Memphis Mao

Oltre ai concerti, il festival continua a distinguersi per la sua atmosfera raccolta e autentica: niente grandi distanze, ma un rapporto diretto tra pubblico e artisti, che permette di vivere ogni esibizione da vicino, quasi a contatto con gli amplificatori.



Le serate scorrono così tra musica e convivialità, immerse nella dolcezza delle notti mediterranee, dove le chitarre sembrano dialogare con il paesaggio e il ritmo lento dell’estate.



Un equilibrio riuscito tra tradizione e rinnovamento che rende le Nuits Guitares un festival a misura d’uomo, capace di rinnovarsi senza perdere la propria anima.





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