Il Museo di Antropologia Preistorica di Monaco apre le porte alla “Notte Europea dei Musei” 2026

In occasione della Notte Europea dei Musei 2026, il Musée d’Anthropologie Préhistorique de Monaco organizza un’apertura straordinaria serale dedicata al pubblico, offrendo un’esperienza immersiva unica alla scoperta della Preistoria e delle origini dell’umanità.
L’evento si terrà venerdì 22 maggio 2026 e permetterà ai visitatori di vivere il museo in un’atmosfera completamente diversa dal solito, tra racconti scientifici, reperti archeologici e suggestioni notturne. L’iniziativa rientra nel programma ufficiale della Nuit européenne des musées, manifestazione culturale internazionale che coinvolge numerosi musei europei con aperture speciali ed eventi dedicati.
Per questa serata speciale, il Musée d’Anthropologie Préhistorique de Monaco inviterà il pubblico a vivere la Preistoria in modo diverso dal solito, tra storie affascinanti, scoperte sorprendenti e la suggestiva atmosfera del museo di notte.
La partecipazione all’evento è gratuita, ma l’accesso sarà consentito esclusivamente su prenotazione, dato il numero limitato di posti disponibili. Gli organizzatori invitano pertanto il pubblico a registrarsi anticipatamente tramite l’indirizzo e-mail ufficiale del museo: map@gouv.mc
L’evento si svolgerà dalle ore 20:00 alle 21:00 presso il Musée d’Anthropologie Préhistorique de Monaco, istituzione fondata dal Principe Alberto I e considerata uno dei principali centri di ricerca e divulgazione archeologica del Principato.
Ulteriori informazioni e modalità di iscrizione sono disponibili sul sito ufficiale del museo:
https://map.gouv.mc/vendredi-22-mai-2026-a-partir-de-20h-nuit-europeenne-des-musees-au-musee-d-anthropologie-prehistorique-de-monaco