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Eventi | 12 maggio 2026, 14:41

Monaco, torna “Animation jeux” al Marché de la Condamine con i giochi da tavolo

Appuntamento per mercoledì 13 maggio, presso il Marché de la Condamine, organizzato dalla Mairie de Monaco

Marché de la Condamine di Monaco.

Marché de la Condamine di Monaco.

La Mairie de Monaco organizza mercoledì 13 maggio 2026 un nuovo appuntamento di “Animation jeux”, iniziativa dedicata ai giochi da tavolo e ai momenti di socializzazione aperti al pubblico.

L’evento si svolgerà dalle ore 16:00 alle 18:00 presso il Marché de la Condamine, in Place d’Armes 15, a Monaco. L’animazione sarà curata dall’associazione monegasca Roca Games.

L’iniziativa rientra negli incontri organizzati ogni secondo mercoledì del mese e propone un momento conviviale dedicato ai giochi di società, accessibile a partecipanti di tutte le età.

L’ingresso è libero.

Redazione

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