Monaco, torna “Animation jeux” al Marché de la Condamine con i giochi da tavolo

La Mairie de Monaco organizza mercoledì 13 maggio 2026 un nuovo appuntamento di “Animation jeux”, iniziativa dedicata ai giochi da tavolo e ai momenti di socializzazione aperti al pubblico.
L’evento si svolgerà dalle ore 16:00 alle 18:00 presso il Marché de la Condamine, in Place d’Armes 15, a Monaco. L’animazione sarà curata dall’associazione monegasca Roca Games.
L’iniziativa rientra negli incontri organizzati ogni secondo mercoledì del mese e propone un momento conviviale dedicato ai giochi di società, accessibile a partecipanti di tutte le età.
L’ingresso è libero.