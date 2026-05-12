“Andersen!” al Théâtre des Muses di Monaco: il viaggio immaginario dedicato ad Hans Christian Andersen

Dal 20 al 24 maggio 2026 il Le Théâtre des Muses ospiterà “Andersen!”, spettacolo teatrale dedicato alla vita e all’immaginario di Hans Christian Andersen. L’evento si svolgerà presso il teatro con inizio alle ore 15.00.

Lo spettacolo racconta l’arrivo del giovane Hans a Copenaghen all’età di 14 anni. Animato da una forte ambizione ma segnato da una difficile storia familiare, il protagonista affronta un conflitto interiore tra immaginazione, ragione e desiderio di costruire il proprio futuro.

Nel corso della rappresentazione, queste forze prendono forma attraverso racconti che aiutano Hans a sfuggire al presente: storie a volte oscure e malinconiche come un freddo cielo d’inverno, altre volte leggere, divertenti e infantili. “Andersen!” ripercorre così episodi e suggestioni della vita dello scrittore danese in un intreccio di dialoghi comici e narrazione teatrale.

L’evento è organizzato dal Le Théâtre des Muses ed è accessibile a tutti.

Per informazioni e prenotazioni:

axel.theatredesmuses@gmail.com.

https://www.letheatredesmuses.com/programme-enfants/andersen/.