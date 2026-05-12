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Eventi | 12 maggio 2026, 15:25

“Andersen!” al Théâtre des Muses di Monaco: il viaggio immaginario dedicato ad Hans Christian Andersen

Lo spettacolo teatrale in scena dal 20 al 24 maggio, racconta l’adolescenza e il mondo interiore del celebre autore danese

“Andersen!” al Théâtre des Muses di Monaco.

“Andersen!” al Théâtre des Muses di Monaco.

Dal 20 al 24 maggio 2026 il Le Théâtre des Muses ospiterà “Andersen!”, spettacolo teatrale dedicato alla vita e all’immaginario di Hans Christian Andersen. L’evento si svolgerà presso il teatro con inizio alle ore 15.00.

Lo spettacolo racconta l’arrivo del giovane Hans a Copenaghen all’età di 14 anni. Animato da una forte ambizione ma segnato da una difficile storia familiare, il protagonista affronta un conflitto interiore tra immaginazione, ragione e desiderio di costruire il proprio futuro.

Nel corso della rappresentazione, queste forze prendono forma attraverso racconti che aiutano Hans a sfuggire al presente: storie a volte oscure e malinconiche come un freddo cielo d’inverno, altre volte leggere, divertenti e infantili. “Andersen!” ripercorre così episodi e suggestioni della vita dello scrittore danese in un intreccio di dialoghi comici e narrazione teatrale.

L’evento è organizzato dal Le Théâtre des Muses ed è accessibile a tutti. 

Per informazioni e prenotazioni: 

axel.theatredesmuses@gmail.com

https://www.letheatredesmuses.com/programme-enfants/andersen/

Redazione

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