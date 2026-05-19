Petit Biscuit in concerto gratuito a Monaco per la Fête de la Musique

La Mairie de Monaco celebrerà la Fête de la Musique domenica 21 giugno 2026 con un concerto gratuito del DJ e produttore francese Petit Biscuit. L’evento si svolgerà all’Esplanade des Pêcheurs, trasformata per l’occasione in una grande scena a cielo aperto affacciata sul Mediterraneo.

La serata inizierà alle ore 20:30 e sarà aperta a tutto il pubblico. Ad aprire il programma musicale saranno i DJ Sunlee e Karlota, prima dell’esibizione di Petit Biscuit.

Tra le novità di questa edizione è previsto anche uno spazio relax realizzato in collaborazione con Monte Carlo Beer, pensato per offrire agli spettatori un’area conviviale vista mare tra un set elettronico e l’altro.

Rivelatosi a soli 16 anni grazie al successo internazionale del brano “Sunset Lover”, Petit Biscuit si è affermato negli anni come uno dei principali protagonisti della scena elettronica contemporanea. Il suo stile, caratterizzato da sonorità immersive, intensità emotiva e forte impatto musicale, gli ha permesso di conquistare pubblico e riconoscimenti sia in Francia sia a livello internazionale.

L’artista conta oggi miliardi di streaming, tournée mondiali e milioni di visualizzazioni sulle piattaforme digitali. Nel 2025 ha inaugurato una nuova fase del suo percorso artistico con i progetti “Movement I” e “Movement II”, lavori contraddistinti da un’elettronica potente ed emozionale. Dopo diverse collaborazioni e DJ set sui principali palcoscenici elettronici, Petit Biscuit prosegue così la propria evoluzione musicale con un’identità sempre più definita e una rinnovata energia live che porterà anche a Monaco il prossimo 21 giugno.

Con questa nuova edizione organizzata per la prima volta all’Esplanade des Pêcheurs, la Mairie de Monaco conferma la volontà di proporre eventi culturali accessibili a tutti e in linea con la contemporaneità, contribuendo al tempo stesso alla promozione internazionale del Principato attraverso una programmazione dedicata alle musiche elettroniche.

Un appuntamento musicale pensato per celebrare l’inizio dell’estate nel cuore del Principato.

Fête de la Musique – Concerto di Petit Biscuit

Domenica 21 giugno 2026 – ore 20:30

Esplanade des Pêcheurs, Monaco

Prima parte: Sunlee e Karlota

Ingresso libero e gratuito – punto ristoro disponibile durante l’evento

Parcheggi consigliati: Digue, Pêcheurs, Antoine 1er.

Informazioni e accesso PMR: +377 93 10 12 10 – contact@espaceleoferre.mc