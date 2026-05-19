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Eventi | 19 maggio 2026, 09:07

“Le Favole di La Fontaine” incantano il pubblico all’Auditorium Rainier III con musica e disegni sulla sabbia

Mercoledì 20 maggio appuntamento dedicato ai più giovani con le celebri storie di Jean de La Fontaine saranno reinterpretate grazie alle musiche composte da Vladimir Cosma.

“Le Favole di La Fontaine”, spettacolo musicale accompagnato da disegni sulla sabbia. Illustrazioni di Marina Sosnina.

“Le Favole di La Fontaine”, spettacolo musicale accompagnato da disegni sulla sabbia. Illustrazioni di Marina Sosnina.

Prosegue il mese di maggio all’Auditorium Rainier III con un nuovo appuntamento dedicato al giovane pubblico: domani, mercoledì 20 maggio alle ore 15, andrà in scena lo spettacolo musicale “Le Favole di La Fontaine”.

Le celebri favole di Jean de La Fontaine prenderanno vita grazie alle musiche composte da Vladimir Cosma, eseguite dall’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sotto la direzione di Philippe Béran. La narrazione sarà affidata a Joan Mompart, mentre l’artista della sabbia Marina Sosnina accompagnerà il racconto con suggestive illustrazioni realizzate dal vivo

“Ogni favola è un invito a meravigliarsi”: lo spettacolo propone un viaggio tra racconti senza tempo, capaci di trasmettere ai più giovani valori e insegnamenti. I disegni su sabbia, creati in tempo reale, renderanno ancora più immersiva l’esperienza, trasformando le storiche morali di La Fontaine in un momento di riflessione e capace di far sognare, perché in fondo, nel cuore, restiamo sempre un po’ bambini.

Redazione

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