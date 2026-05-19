Saint-Raphaël, programma culturale e sociale della stagione estiva tra mostre, concerti e iniziative per la comunità

La città di Saint-Raphaël si prepara all’inizio dell’estate con un programma culturale e sociale molto più ricco di quanto possa sembrare a prima vista. Oltre all’agenda istituzionale, gli eventi previsti tra maggio e giugno trasformano la città in uno spazio dove patrimonio storico, arte contemporanea, musica e iniziative sociali si intrecciano in modo armonioso. Il sindaco Frédéric Masquelier e l’amministrazione comunale sostengono in particolare i progetti che valorizzano l’identità culturale della Provenza e il rapporto diretto tra cittadini e istituzioni culturali.

L’evento principale della stagione è senza dubbio la mostra “Faune préhistorique”, inaugurata il 23 maggio alle ore 19.00 presso il Musée Archéologique de Saint-Raphaël. Non si tratta di una semplice esposizione dedicata alla preistoria, ma di un vero progetto artistico costruito attorno al dialogo tra ricerca scientifica e creazione contemporanea. L’artista Sandrot propone una reinterpretazione visiva degli animali preistorici che abitavano la Provenza circa 25.000 anni fa, mettendo le proprie opere in relazione diretta con le collezioni archeozoologiche del museo. La mostra nasce da diverse residenze artistiche svolte presso Cosquer Méditerranée, il Musée de Préhistoire du Verdon e il Museo di Antropologia di Monaco, conferendo al progetto anche una forte dimensione scientifica. I visitatori potranno scoprire rappresentazioni spettacolari dei grandi predatori dell’era glaciale, insieme a spiegazioni dedicate alla vita delle comunità umane del Paleolitico e del Neolitico nel sud della Francia. L’ingresso è gratuito e la mostra resterà aperta fino al 30 settembre.

Lo stesso museo archeologico merita particolare attenzione. Situato nel cuore del centro storico medievale, occupa un’antica chiesa romanica e custodisce collezioni dedicate alla preistoria, all’epoca romana e al Medioevo provenzale. Una parte significativa del patrimonio del museo proviene dall’archeologia subacquea, poiché il litorale di Saint-Raphaël conserva numerosi relitti romani. I visitatori possono ammirare anfore recuperate dal mare, reperti ceramici, testimonianze funerarie e ricostruzioni storiche che illustrano il ruolo strategico della costa mediterranea durante l’epoca romana.

Parallelamente al programma culturale, la città continua a sviluppare numerose iniziative sociali. Il “Café des aidants”, organizzato presso la Résidence DOMITYS La Palombine, è uno dei progetti più apprezzati a livello locale. Gli incontri sono dedicati alle persone che assistono familiari malati o non autosufficienti e funzionano come veri spazi di ascolto e sostegno psicologico, oltre che di informazione. I partecipanti ricevono consigli sui servizi disponibili, sul supporto sanitario e sulle strategie per affrontare il carico emotivo legato al ruolo di caregiver.

Sempre nell’ambito della prevenzione sanitaria si inserisce l’incontro “Les Rencontres Santé & prévention de l’Agglomération”, ospitato dal Théâtre Le Forum Estérel Côte d’Azur. Il tema di questa edizione è il rapporto tra tabacco e malattie cardiovascolari, affrontato in modo accessibile grazie alla partecipazione di medici e specialisti della prevenzione. La città investe molto in questo tipo di incontri, anche perché la popolazione locale comprende numerosi residenti senior e pensionati.

Il programma turistico del mese include anche una visita guidata organizzata dall’Office de Tourisme de Saint-Raphaël, che propone un viaggio attraverso la storia della città, dall’epoca romana fino al borgo medievale. Il percorso attraversa il vecchio porto, le stradine storiche e le antiche fortificazioni costruite per proteggere la costa. La visita mette in evidenza la trasformazione di Saint-Raphaël da piccolo villaggio di pescatori a raffinata località della Costa Azzurra frequentata, nel corso del tempo, da aristocratici e artisti europei.

Al Centre Culturel de Saint-Raphaël prosegue inoltre il ciclo di laboratori digitali gratuiti dedicati al grande pubblico, in particolare alle persone anziane. Gli atelier sull’utilizzo dello smartphone e sulla protezione dei dati personali fanno parte di un più ampio programma di inclusione digitale sostenuto dal Comune e dai partner territoriali. Negli ultimi anni il centro culturale è diventato uno degli spazi più dinamici della zona dell’Estérel, ospitando mostre, attività multimediali e progetti educativi.

La serata del 22 maggio sarà dedicata anche alla musica e alla solidarietà. Presso l’Estérel Arena si terrà il concerto classico “Ad Libitum”, organizzato dal Lions Club Saint-Raphaël Côte d'Azur a sostegno del centro dialisi dell’Hôpital Bonnet. L’Estérel Arena è oggi una delle principali infrastrutture culturali e sportive della regione, capace di ospitare concerti, eventi sportivi e grandi incontri pubblici.

Alla stessa ora, presso la Salle Félix Martin, gli appassionati di jazz potranno assistere al concerto “Gabriel Pierre Quintet – Hommage à Roy Hargrove”, organizzato da La Casa Jazz. Lo spettacolo rende omaggio al celebre trombettista americano Roy Hargrove, figura fondamentale del jazz contemporaneo. Attraverso questi eventi, gli organizzatori puntano a rafforzare il ruolo di Saint-Raphaël come punto di riferimento per la scena jazz della Costa Azzurra.

Tra le iniziative più originali figura anche “Toutes et Tous aux Joutes raphaëloises”, in programma presso il Port Santa Lucia. L’evento permette al pubblico di scoprire gratuitamente la tradizione provenzale delle giostre nautiche, disciplina spettacolare in cui i partecipanti cercano di far cadere l’avversario da piattaforme installate sulle imbarcazioni. L’iniziativa ha anche una dimensione educativa grazie alla partecipazione dei giovani dell’École de Joute Raphaëloise, che introducono bambini e adolescenti a questa antica tradizione mediterranea.

La città continua inoltre a promuovere il programma “Jobs d’été”, coordinato dall’Espace Jeunesse, che offre agli studenti opportunità di lavoro stagionale nei settori del turismo, della ristorazione, del commercio e dei servizi estivi. Il progetto comprende anche assistenza nella preparazione del curriculum e nella gestione dei colloqui di lavoro, un supporto importante in una regione fortemente legata all’economia turistica.

Nel campo dell’arte contemporanea, la mostra “Espaces et corps”, ospitata presso il Musée Numérique Micro-folie, mette in luce le creazioni degli studenti della sezione arti visive del Lycée Saint-Exupéry. Il progetto esplora il rapporto tra corpo, spazio ed espressione artistica, dimostrando l’impegno della città nella valorizzazione dei giovani talenti locali.

Continua inoltre fino al 31 maggio 2026 la mostra “Les Univers Fantastiques” presso il Musée Louis de Funès, dedicata al lato più immaginifico e surreale dell’universo cinematografico di Louis de Funès. L’esposizione propone una rilettura originale dell’opera dell’attore francese, evidenziando il rapporto tra comicità, fantasia ed effetti scenici.

Infine, fino al 13 dicembre, il Musée des Troupes de Marine ospita la mostra “L’Histoire s’affiche”, dedicata ai manifesti realizzati nelle ex colonie francesi. L’esposizione analizza il modo in cui la comunicazione visiva e la propaganda hanno contribuito a costruire l’immagine dell’impero coloniale francese e a influenzare l’opinione pubblica dell’epoca.