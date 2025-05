Monaco si prepara alla Presidenza del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa

Monaco si appresta a vivere un momento storico: dal 15 maggio 2026, per la prima volta dalla sua adesione al Consiglio d’Europa, assumerà la Presidenza del Comitato dei Ministri per sei mesi. Questo importante traguardo è stato al centro della partecipazione di Mme Isabelle Berro-Amadeï, Ministro di Stato ad interim e Ministro delle Relazioni Esterne e della Cooperazione, alla 134ª Sessione ministeriale del Consiglio d’Europa, tenutasi a Lussemburgo il 13 e 14 maggio 2025.

Accompagnata da Gabriel Revel, Ambasciatore e Rappresentante permanente di Monaco presso il Consiglio d’Europa, e da Florian Botto, Consigliere presso il Dipartimento delle Relazioni Esterne, Berro-Amadeï ha sottolineato l’urgenza di una pace giusta e duratura in Ucraina, ribadendo il rispetto della sovranità e indipendenza del paese e la necessità di applicare senza condizioni le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo.

Parallelamente, la ministra ha condotto incontri bilaterali con i rappresentanti di Moldavia e Montenegro, che precederanno e seguiranno la Presidenza monegasca, per discutere le priorità comuni. Ha inoltre avuto colloqui con le autorità di Andorra e Austria, così come con il Segretario Generale del Consiglio d’Europa, annunciando l’aumento delle contribuzioni volontarie di Monaco per il biennio 2025-2026 a 500.000 euro, raddoppiando la cifra rispetto al periodo precedente.

Con questa partecipazione attiva e l’imminente assunzione della Presidenza, Monaco si appresta a rafforzare il proprio impegno nel Consiglio d’Europa, promuovendo la cooperazione e il rispetto dei diritti fondamentali a livello internazionale.