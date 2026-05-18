Mentone, Notte Europea dei Musei al Bastion: visite narrate, danza e spettacolo sull’Esplanade Francis Palmero

A Mentone, in occasione della Notte Europea dei Musei, in programma sabato 23 maggio, il Bastion proporrà una serata dedicata alla cultura e allo spettacolo con visite narrate, performance artistiche e apertura straordinaria del museo fino a mezzanotte.

Il museo resterà chiuso tra le 18.00 e le 18.45.

Alle 19.00, presso il Bastion, si svolgerà la visita narrata “Les voyages de Lisbeth”, guidata da Véronique St Marcel. L’iniziativa accompagnerà il pubblico in un percorso immersivo pensato per la Notte dei Musei.

Dalle 20.00 alle 21.00, sull’Esplanade Francis Palmero, la Compagnie Specimen presenterà la ricreazione di “Parade”, celebre balletto di Jean Cocteau.

La Compagnie Specimen è guidata dalla danzatrice e coreografa Agathe Paré-Comont e dal regista e direttore artistico Arma Lux. Tra creazioni originali e reinterpretazioni sceniche, la singolarità del loro lavoro si esprime attraverso una ricerca estetica ambiziosa e un linguaggio ibrido che unisce danza, teatro e cinema al servizio di un potente immaginario poetico.

Per tutta la serata il museo sarà aperto al pubblico in visita libera fino a mezzanotte.