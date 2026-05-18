Dante sul grande schermo: Società Dante Alighieri, presentazione del libro di Paolo Speranza

Venerdì 22 maggio alle ore 17:30, nella sede della Società Dante Alighieri di Roma, ( in Piazza di Firenze 27), sarà presentato il volume Dante e il cinema di Paolo Speranza, pubblicato in Italia da Gremese e, nell’edizione francese, da Éditions de Grenelle. L’incontro offrirà un approfondimento dedicato al dialogo tra letteratura e cinema attraverso la figura di Dante Alighieri e l’influenza che la sua opera continua a esercitare sull’immaginario contemporaneo.

Ad aprire l’appuntamento saranno i saluti istituzionali del Consigliere centrale della Società Dante Alighieri, Salvatore Italia. Interverranno, insieme all’autore, Piero Spila, Silvana Cirillo e Marialaura Simeone, studiosi e critici che analizzeranno il rapporto tra l’opera dantesca e il linguaggio cinematografico da prospettive differenti e complementari. L’ingresso è libero.

Il volume Dante e il cinema ripercorre oltre un secolo di storia del cinema, ricostruendo le molteplici modalità con cui l’opera e la figura di Dante sono state reinterpretate sul grande schermo. Dalle sperimentazioni del cinema muto fino alle produzioni più recenti, il libro evidenzia come l’autore della Divina Commedia abbia ispirato registi di epoche e Paesi diversi, contribuendo alla costruzione di un immaginario visivo legato all’oltretomba, al viaggio e alla dimensione simbolica dell’esistenza.

Ampio spazio è dedicato alle trasposizioni dell’Inferno e alle rappresentazioni cinematografiche dell’Aldilà, così come alle figure femminili presenti nell’opera dantesca. Il volume affronta inoltre alcuni progetti mai realizzati ma particolarmente significativi, tra cui quelli immaginati da Pier Paolo Pasolini e Federico Fellini. Arricchito da oltre cinquecento immagini, il libro si distingue per la ricerca storica e iconografica, proponendo un percorso attraverso film rari o dimenticati e approfondendo le scelte estetiche e narrative dei cineasti.

Paolo Speranza, docente di Lettere e giornalista pubblicista, dirige la rivista CinemaSud e collabora con testate quali la Repubblica, Cinecritica e Ciak, oltre che con numerose riviste europee. Nel corso della sua attività ha curato volumi e mostre dedicate al cinema, alla letteratura e alla storia contemporanea. Con Dante e il cinema firma un’opera che unisce ricerca e divulgazione, valorizzando il legame tra il grande classico della letteratura italiana e il linguaggio delle immagini.

Il contributo dei relatori arricchirà ulteriormente il confronto. Silvana Cirillo, docente di Letteratura italiana contemporanea alla Sapienza Università di Roma, è studiosa del surrealismo italiano e curatrice dell’opera omnia di Cesare Zavattini. Piero Spila, scrittore e critico cinematografico, già vicepresidente del SNCCI e direttore della rivista CineCritica, ha dedicato i suoi studi ad autori del cinema europeo. Marialaura Simeone, docente e ricercatrice, si occupa di letteratura comparata, cinema e valorizzazione della scrittura femminile, con particolare attenzione alla riscoperta di autrici e genealogie culturali spesso trascurate.

L’iniziativa rientra nelle attività culturali promosse dalla Società Dante Alighieri, impegnata nella diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo, e si propone come occasione di confronto aperta a studiosi, appassionati e pubblico interessato.