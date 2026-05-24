Monaco assume la Presidenza del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa a Strasburgo (Foto)

Il Principato di Monaco ha ufficialmente avviato la propria Presidenza del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa in occasione della prima riunione presieduta da Monaco, svoltasi il 20 maggio 2026 a Strasburgo.

Nel corso dell’incontro, Isabelle Berro-Amadeï, Consigliere di Governo-Ministro delle Relazioni Estere e della Cooperazione, ha illustrato le priorità tematiche che guideranno l’azione del Principato nei prossimi sei mesi. Tra i principali assi d’intervento figurano la protezione delle donne, i diritti dei bambini e dei giovani, il sostegno al sistema europeo di tutela dei diritti umani, la lotta contro la criminalità organizzata, lo sport, oltre alla cooperazione e alla ricerca di soluzioni concrete alle sfide contemporanee.

La giornata inaugurale della Presidenza è stata scandita da numerosi eventi dedicati a Monaco. Tra questi, un incontro bilaterale con il Segretario Generale dell’Organizzazione, un’esibizione musicale della giovane pianista monegasca Stella Almondo presso il Foyer del Consiglio d’Europa, una cerimonia sul piazzale del Consiglio d’Europa alla presenza del Segretario Generale, l’inaugurazione di un tram decorato con i colori della Presidenza monegasca e una performance de La Palladienne nella piazza del Municipio di Strasburgo, dove è stata issata la bandiera del Principato.

Tutte le istituzioni monegasche sono attualmente mobilitate e prenderanno parte attiva al programma della Presidenza fino al 10 novembre 2026. Nelle prossime settimane sono previsti numerosi eventi con la partecipazione del Segretario di Stato per la Giustizia e di membri del Governo del Principe, incentrati sulle priorità tematiche annunciate.

Parallelamente, sarà proposto un programma culturale destinato al pubblico di Strasburgo, con l’obiettivo di valorizzare l’eccellenza dell’offerta culturale monegasca durante i sei mesi della Presidenza.

Nel suo ruolo di Presidente del Comitato dei Ministri, Isabelle Berro-Amadeï ha ribadito il ruolo centrale del Consiglio d’Europa nella protezione dei diritti umani, nella preminenza del diritto e nel consolidamento della democrazia.

Accanto a lei operano Gabriel Revel, Ambasciatore e Rappresentante permanente presso il Consiglio d’Europa, affiancato durante questo semestre da Gabriel Chabert, Rappresentante permanente aggiunto, Margaux Girardin, Vice Rappresentante permanente, e Ghiwane Boumediene, Consigliere giuridico. Con loro collaborano anche le squadre del Dipartimento delle Relazioni Estere e della Cooperazione, in particolare Chrystel Chanteloube, Segretario Capo, Florian Botto, Consigliere, e Camille Gabrieli, Redattrice, impegnati quotidianamente nell’attuazione del programma della Presidenza e nella promozione dell’impegno del Principato.

Le priorità e gli eventi della Presidenza monegasca sono consultabili sul sito internet: https://monaco-coe-presidency.gouv.mc/.