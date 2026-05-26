Mentone, concerto alla Basilica Saint-Michel-Archange con l’Ensemble Musicâme France

Giovedì 28 maggio, dalle ore 19:00 alle 20:30, la Basilica Saint-Michel-Archange di Mentone ospiterà un concerto di musica classica organizzato dall’Ensemble Musicâme France. L’evento si svolgerà nella basilica situata in Place de l’église Saint-Michel, nel centro della città francese.

L’Ensemble Musicâme France sarà accompagnato da cinque musicisti: Issam Garfi al flauto, Sybille Cornaton Duchesne al violino solista, Matei Ioan al secondo violino, François Duchesne alla viola e Noé Natorp al violoncello.

Il programma della serata proporrà un repertorio che attraversa diversi periodi e autori della musica classica e contemporanea. In calendario l’Ouverture del Guillaume Tell di Gioachino Rossini, il finale del Concerto per viola in sol di Georg Philipp Telemann, Notturno e Allegro scherzando di Paul Taffanel e la Valse sentimentale di Pëtr Il’ič Tchaikovsky.

Saranno inoltre eseguiti il Minuetto e Farandola di Georges Bizet, La Bohème di Charles Aznavour, lo Scherzo-Tarantelle di Henryk Wieniawski, la Cantilena per flauto di Francis Poulenc e l’Allegro scherzando dal Concerto per flauto di Jacques Ibert.

Il concerto includerà anche Oblio di Astor Piazzolla e il finale dell’“Estate” tratto da Le quattro stagioni di Antonio Vivaldi.

I biglietti saranno disponibili con tariffa intera da 27 a 32 euro e tariffa ridotta da 21 a 27 euro.

La Basilica Saint-Michel-Archange non è accessibile alle persone in carrozzina.

I biglietti per il concerto sono prenotabili QUI.