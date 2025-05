Var: alla scoperta del territorio. Il Lac di Saint Cassien e dintorni (Foto)

Lungo percorso ciclistico per Danilo Radaelli: la meta il Lac de Saint Cassien.



Il Lago di Saint-Cassien: un'oasi verde nel cuore del Var

Nel cuore del Pays de Fayence, nel dipartimento del Var, il lago di Saint-Cassien si conferma una delle mete estive più amate della regione.

Immerso in una cornice naturale composta da pini, macchia mediterranea, querce da sughero e querce bianche, il lago rappresenta una vera e propria oasi di frescura e relax.





Meta prediletta per gli amanti delle attività nautiche, il Saint-Cassien offre un'ampia gamma di svaghi sull’acqua: pedalò, nuoto, canottaggio, windsurf. Un ventaglio di proposte adatte a tutte le età, ideale anche per le famiglie. Gli appassionati di pesca troveranno qui un autentico paradiso, grazie all’abbondante presenza di carpe.



Situato tra i comuni di Callian, Montauroux, Fayence e Tanneron, il lago è facilmente raggiungibile tramite l’autostrada A8 (uscita 39 Fayence). Chi proviene dalla costa, da Mandelieu-La Napoule, può attraversare il massiccio dell’Estérel lungo la RN7, passando per il pittoresco borgo di Les Adrets de l’Estérel.



Il bacino è artificiale e ha origine da un evento drammatico: la costruzione negli anni ’60 a seguito del crollo della diga di Malpasset, un disastro che segnò profondamente la zona.

La nuova diga fu pensata non solo per garantire l'approvvigionamento idrico delle comunità locali nel Var e nelle Alpi Marittime, ma anche per produrre energia elettrica, diventando una risorsa fondamentale per l’intera regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra.



Il progetto ebbe un impatto importante sul territorio, sommergendo vaste aree agricole e sollevando forti polemiche all’epoca.

Oggi, però, il lago è diventato simbolo di rinascita e sviluppo sostenibile. Alimentato dai fiumi Biançon e Siagne — quest’ultimo segna il confine naturale tra il Var e le Alpi Marittime — il lago è anche un importante ecosistema.





Il suo nome richiama San Cassiano (Giovanni Cassiano), monaco cristiano vissuto nel IV secolo, la cui figura continua a ispirare il legame tra spiritualità e natura.



Con i suoi 7 chilometri di lunghezza, 3 di larghezza, una superficie di 430 ettari e una profondità massima di 45 metri, il lago di Saint-Cassien accoglie ogni anno migliaia di visitatori attratti dal paesaggio, dalle attività sportive e da un’atmosfera che coniuga storia, natura e benessere.