Monaco: torna la Splash Party, il grande evento estivo per i giovani

Mercoledì 18 giugno 2025, dalle 14:00 alle 18:00, il Stade Nautique Rainier III di Monaco ospiterà una nuova edizione della Splash Party, l’appuntamento ormai immancabile per i giovani del Principato.

Organizzata dalla Mairie de Monaco, la Splash Party nasce da una proposta presentata dai ragazzi nell’ambito del Projet Communal Junior (PCJ) e, anno dopo anno, è diventata un evento amatissimo dagli adolescenti. Rivolta ai giovani tra 12 e 17 anni, scolarizzati o residenti a Monaco, la festa rappresenta un momento di puro divertimento per chiudere l’anno scolastico e dare il via all’estate.

Divertimento garantito tra piscine e musica

L’evento offrirà ai partecipanti la possibilità di godersi la piscina e il trampolino da 5 metri, oltre a gigantesche strutture gonfiabili, tra cui un grande toboga acquatico. Il tutto sarà accompagnato da una selezione musicale curata da un DJ, creando un’atmosfera vivace e festosa.

Per completare l’esperienza, saranno disponibili bevande analcoliche a volontà, incluse nel prezzo d’ingresso.

Un appuntamento da non perdere

Come ogni anno, la Splash Party segnerà la fine delle lezioni e l’inizio delle vacanze estive, offrendo ai giovani un’occasione unica di svago e socializzazione.

Un evento che conferma Monaco come punto di riferimento per iniziative pensate per i più giovani, in un mix perfetto di sport, musica e divertimento.