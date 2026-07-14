Jazz sotto le stelle al porto di Nizza: Lympia diventa un club a cielo aperto

Il jazz torna a respirare l’aria salmastra del porto e a fondersi con i tramonti della Costa Azzurra. Per l’ottavo anno consecutivo, l’Espace culturel départemental Lympia si trasforma in un raffinato club a cielo aperto con il festival Jazz Art Lympia, appuntamento ormai consolidato dell’estate nizzarda.

Organizzata dal Dipartimento delle Alpi Marittime, la rassegna propone sei serate gratuite all’insegna della qualità musicale e della valorizzazione del territorio.



La terrazza panoramica di Lympia, affacciata sul porto di Nizza, diventa ogni giovedì sera un palcoscenico privilegiato dove il tempo sembra sospendersi.

Tra luci dorate e atmosfere intime, il festival costruisce una parentesi sospesa, fatta di note, improvvisazione e condivisione. In cartellone, alcune tra le formazioni più interessanti della scena jazz locale, capaci di parlare tanto agli appassionati quanto a un pubblico curioso e trasversale.





Ad aprire la rassegna, il 16 luglio, sarà il quartetto formato da Cathy Heiting e Lois Coeurdeuil, protagonisti di un repertorio soul e jazz che alterna standard e brani originali, con una forte carica emotiva e una sintonia scenica evidente.

Il 23 luglio toccherà ai Glam’Jazz, che accompagneranno il pubblico in un viaggio attraverso i grandi classici del jazz, dal charleston alla bossa nova, con uno stile accessibile e melodico.



Il 30 luglio sarà la volta di Luz do Samba, omaggio raffinato alla musica brasiliana tra ritmi di samba e suggestioni jazz. Il 6 agosto, invece, spazio a Jazz on the Top’s con la partecipazione speciale del trombettista Nicolas Folmer: un’esplorazione creativa che attraversa jazz e pop tra improvvisazione e contaminazioni.



La programmazione prosegue il 13 agosto con il Babel Swing Quartet, formazione recente che rilegge con eleganza un repertorio eclettico, dalla chanson francese allo swing vintage, cantato in più lingue.

Gran finale il 20 agosto con l’Italian Spirit Trio, che propone una rilettura strumentale delle più celebri canzoni italiane, in un dialogo raffinato tra tromba, pianoforte e percussioni.



Tutti i concerti sono a ingresso libero, fino a esaurimento posti, con apertura delle porte alle 19. In occasione delle serate, lo spazio culturale resterà eccezionalmente aperto fino alle 21, offrendo al pubblico la possibilità di visitare la mostra “Lilette et Gilbert Valentin, quando la terra diventa luce”.



Un appuntamento che unisce musica, cultura e paesaggio, confermando Nizza come crocevia di esperienze artistiche capaci di parlare a un pubblico internazionale senza perdere il legame con il territorio.



