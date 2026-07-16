Parole in viaggio sotto le stelle: il Festival des Mots accende l’estate tra mare e montagne

C’è un’estate che non si limita a scorrere tra spiagge e sentieri, ma si ascolta. È quella del Festival des Mots, rassegna itinerante che trasforma la parola scritta in spettacolo dal vivo e invita il pubblico a viaggiare, senza muoversi, tra romanzi, emozioni e suggestioni.



Il filo conduttore di questa edizione è il viaggio, inteso non solo come spostamento, ma come incontro, scoperta e immersione nei territori.

E proprio i villaggi delle Alpes-Maritimes diventano scenari privilegiati: luoghi autentici, sospesi tra mare e montagna, capaci di alimentare immaginazione e creatività.



Ad aprire il festival è Alice Pol, attrice tra le più riconoscibili della scena francese contemporanea, che porta sul palco il suo romanzo “Tout doit disparaître”. Una scelta che segna subito il tono della rassegna: coinvolgente, narrativo, profondamente umano.



Nel libro prende vita Charlie, investigatrice inquieta chiamata a indagare su una morte sospetta in un vecchio sanatorio abbandonato. Quello che sembra un semplice incidente si trasforma presto in un enigma più oscuro, tra atmosfere sospese, segreti sepolti e presenze inquietanti.

Una storia che gioca sul confine tra realtà e suggestione, perfetta per una lettura serale sotto le stelle.





Alice Pol, dal cinema alla scrittura

Dopo gli esordi negli anni Duemila, Alice Pol ha conquistato il grande pubblico grazie alla collaborazione con Dany Boon, imponendosi con film di grande successo come Supercondriaque e Raid Dingue, che ha superato i cinque milioni di spettatori.



Nel corso della sua carriera ha lavorato con registi e attori di primo piano, da Claude Lelouch a Jean Dujardin, fino a Guillaume Canet e Guillaume Gallienne. Apprezzata per la sua naturalezza e versatilità, ha saputo alternare commedia e ruoli più intensi.



Nel 2023 ha esordito nella narrativa con Coup de pelle, confermandosi una voce promettente anche in ambito letterario. Presto sarà protagonista della serie Seylan su TF1, accanto a Natacha Lindinger.



Otto tappe, otto incontri, un unico viaggio

Il cuore del Festival des Mots è un percorso diffuso che attraversa otto comuni del territorio, portando con sé altrettanti artisti e altrettante occasioni di incontro. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e pensati come momenti di condivisione, nel solco delle antiche veglie di paese.



Novità di quest’anno: due letture musicali, accompagnate rispettivamente da violoncello e chitarra, per creare un dialogo ancora più intenso tra parola e musica.



Dalla costa alle Alpi, da Cap d’Ail a Valberg, il festival costruisce un itinerario che è anche un invito a rallentare e ad ascoltare. Come ricorda la citazione di Alexandra David-Néel che ne ispira lo spirito: “Viaggiare senza incontrare l’altro non è viaggiare, è solo spostarsi”.



Il programma completo

17 luglio – Villeneuve-Loubet, ore 21:00 - Alice Pol

18 luglio – Puget-Théniers, ore 20:30 (place de l’église) - Denis Podalydès

23 luglio – Valberg, ore 18:00 - Alice Taglioni

25 luglio – Gattières, ore 20:30 - Nicole Garcia

27 luglio – Mandelieu-la-Napoule, ore 21:00 - Raphaël Quenard

28 luglio – Cap d’Ail, ore 21:00 - Valérie Bonneton

4 agosto – Biot, ore 21:00 - Francis Huster

8 agosto – Venanson, ore 20:30 - Lionnel Astier



Tra piazze, scorci panoramici e borghi sospesi nel tempo, il Festival des Mots si conferma come uno degli appuntamenti più suggestivi dell’estate culturale della Costa Azzurra. Un invito a lasciarsi trasportare dalle parole, tra leggerezza e profondità, ironia e malinconia.



Perché, in fondo, il viaggio più sorprendente resta quello che si compie ascoltando una storia.



