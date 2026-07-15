Dalla musica classica al jazz sotto le stelle: Pierre Génisson e Bruno Fontaine incantano la Cittadella di Villefranche-sur-Mer

Un concerto che attraversa i confini tra musica classica, jazz e grandi melodie americane, in uno degli scenari più suggestivi della Costa Azzurra.

Giovedì 16 luglio, alle 21, il Théâtre de Verdure della Cittadella di Villefranche-sur-Mer ospiterà uno degli appuntamenti più attesi delle Nuits Musicales de la Citadelle, con protagonisti il clarinettista Pierre Génisson, tra i musicisti francesi più apprezzati sulla scena internazionale, e il pianista e compositore Bruno Fontaine.



Il concerto proporrà un repertorio che unisce eleganza classica e ritmi jazz, accompagnando il pubblico in un viaggio musicale attraverso alcune delle pagine più celebri del Novecento.

Al centro del programma le composizioni di George Gershwin, affiancate da opere di Francis Poulenc, Carl Fischer, Ben Bernie, Cliff Burwell e Louis Prima, in un dialogo continuo tra la tradizione europea e la musica americana.





Tra i brani in programma figurano i Tre Preludi e la celebre Rhapsody in Blue di Gershwin, la Sonata per clarinetto e pianoforte di Poulenc, oltre a classici come Lady Be Good, Chicago, Sweet Georgia Brown, Sweet Lorraine e l'intramontabile Sing, Sing, Sing.



L'incontro tra Pierre Génisson e Bruno Fontaine si annuncia come uno dei momenti di punta dell'estate musicale a Villefranche-sur-Mer, grazie anche alla cornice del Théâtre de Verdure, che offrirà al pubblico una serata all'aperto tra virtuosismo, improvvisazione e atmosfere senza tempo.



Informazioni utili

Quando: giovedì 16 luglio 2026, ore 21

Dove: Théâtre de Verdure della Cittadella di Villefranche-sur-Mer

Biglietti: disponibili online sulla piattaforma BilletRéduc

Informazioni: Ufficio del Turismo di Villefranche-sur-Mer – Tel. +33 4 93 01 73 68.





