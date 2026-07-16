RivierALP, al via la nuova destinazione transfrontaliera tra Mediterraneo e Alpi dedicata a escursionismo e ciclismo

Prende ufficialmente il via una nuova fase per RivierALP, il progetto transfrontaliero ispirato ai grandi itinerari europei che punta a collegare il Mediterraneo alle Alpi attraverso una destinazione dedicata all'escursionismo e al cicloturismo.

Dopo diversi mesi di lavoro con i partner europei del programma Interreg Alcotra, è stata avviata la campagna ufficiale di comunicazione. Tra le principali novità figura il nuovo sito internet, online dall'inizio di giugno, che rappresenta la vetrina della destinazione franco-italiana e del suo sviluppo dedicato agli itinerari a piedi e in bicicletta.

Parallelamente sono stati attivati anche i canali social ufficiali su Instagram e le prime campagne digitali rivolte ai mercati europei interessati al turismo outdoor, attraverso le piattaforme Outdooractive e Komoot. Le iniziative comprendono una raccolta di itinerari escursionistici e una dedicata alla mountain bike. I primi risultati registrati sono positivi: nei primi quindici giorni il numero di persone raggiunte ha già superato quello normalmente ottenuto nell'arco di un mese di campagna, confermando l'interesse delle comunità outdoor europee.

Questa nuova fase prosegue il percorso avviato dall'estate scorsa, che ha visto lo sviluppo di attività di relazioni con la stampa, la partecipazione a fiere di settore e campagne di promozione. Il progetto è stato inoltre presentato ufficialmente il 20 giugno, in occasione della riapertura della Haute Route du Sel, alla presenza di rappresentanti istituzionali e partner. A rafforzarne la visibilità contribuiscono anche le collaborazioni con influencer specializzati nel settore outdoor.

Il progetto continuerà a svilupparsi nei prossimi mesi. A partire da settembre è infatti previsto un ulteriore potenziamento delle attività di promozione e sviluppo, mentre il team dedicato all'ingegneria del progetto è al lavoro per la costituzione del Club dei partner outdoor RivierALP. L'obiettivo è riunire gli operatori turistici, favorire la creazione di un'offerta coordinata e consolidare RivierALP come nuova destinazione di riferimento per gli appassionati di itinerari a piedi e in bicicletta tra le Alpi e il Mediterraneo.