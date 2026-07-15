"La Dolce Nizza": Claudia Bevilacqua racconta l'anima italiana della Costa Azzurra in bianco e nero (Foto)

C'è una città che vive sospesa tra la luce del Mediterraneo e l'immaginario della Dolce Vita. È la Nizza raccontata dalla fotografa italiana Claudia Bevilacqua nella mostra "La Dolce Nizza", in programma fino al 6 settembre 2026 alla Galleria del Museo della Fotografia Charles Nègre.



L'esposizione propone una raffinata serie di fotografie in bianco e nero che trasformano la città francese in un palcoscenico dal fascino cinematografico.

Le protagoniste sono donne che sorridono, ballano, passeggiano e interpretano con leggerezza la commedia della vita quotidiana, evocando le atmosfere dei grandi film italiani degli anni Sessanta.

Gli scatti non sono fotografie di moda né immagini pubblicitarie d'epoca, ma scene costruite con sensibilità e ironia per celebrare la gioia di vivere tipica della Costa Azzurra.

C'è chi sfila lungo la Promenade des Anglais con ampi cappelli e abiti mossi dal vento, chi gusta un piatto di spaghetti in costume rétro davanti al mare della Réserve e chi si lascia avvolgere dai colori e dai profumi del mercato di Cours Saleya o si perde tra i vicoli della Vieux-Nice.

In ogni immagine emerge un senso di libertà che diventa il filo conduttore dell'intero progetto.

La cifra stilistica di Claudia Bevilacqua unisce un forte gusto teatrale a una composizione rigorosa e a una dichiarata ispirazione cinematografica. Il suo sguardo, sempre attento alla dimensione umana, restituisce ritratti femminili autentici, attraversati da una delicata ironia e da una profonda empatia.



La storia personale dell'autrice contribuisce a rendere ancora più originale il progetto. Nata a Gallinaro, nel Lazio, Bevilacqua si trasferisce a Parigi a soli venticinque anni. Per oltre tredici anni lavora nella base spaziale europea di Kourou, nella Guyana Francese, dove diventa la prima donna a ricoprire il ruolo di dirigente d'azienda all'interno del sito.

Parallelamente coltiva la fotografia, viaggiando tra Africa, India e numerosi altri Paesi alla ricerca di volti, culture e storie da raccontare.



L'incontro con Nizza avviene nel 2018 e si trasforma presto in una sorta di ritorno alle origini. La città, spesso definita la più italiana di Francia, conquista l'artista con le sue persiane color pastello, la luce mediterranea, i mercati e quell'atmosfera sospesa che richiama naturalmente l'estetica della Dolce Vita.

Da questa suggestione nasce "La Dolce Nizza", una serie che invita anche gli stessi abitanti a riscoprire la bellezza quotidiana dei luoghi in cui vivono.



Ad accogliere la mostra è la Galleria del Museo della Fotografia Charles Nègre, spazio dedicato alla valorizzazione della fotografia contemporanea regionale.

Il museo, ospitato dal 2016 in un ex edificio industriale nel cuore della città vecchia, è oggi uno dei principali punti di riferimento della scena fotografica della Costa Azzurra e propone durante tutto l'anno esposizioni dedicate ai grandi protagonisti della fotografia internazionale.





La Dolce Nizza

Dove: Galleria del Museo della Fotografia Charles Nègre, Place Pierre Gautier, Nizza.

Quando: dal 4 luglio al 6 settembre 2026.

Orari: tutti i giorni dalle 10 alle 18, chiuso il lunedì.







