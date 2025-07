Port Canto compie sessant’anni: Cannes festeggia con musica, luci e fuochi d’artificio

Sabato 19 luglio 2025, Cannes accende i riflettori sul Port Pierre Canto per festeggiare i 60 anni di uno dei suoi luoghi simbolo con una serata gratuita e aperta a tutti, tra musica bretone, spettacoli spettacolari sull’acqua e un grande show pirotecnico.



Inaugurato nel 1965 e completamente riqualificato negli ultimi anni dalla municipalità, il porto comunale della Pointe Croisette si è trasformato in un punto nevralgico della vita cittadina, tra eleganza nautica e passeggiate panoramiche. Per celebrarne il sessantesimo anniversario, la città di Cannes ha organizzato una serata dal forte richiamo popolare, culturale e simbolico.





Apre Olivier de Kersauson sul Walk of Fame del mare

Il programma della serata si aprirà alle 19.00 con un omaggio a uno dei grandi protagonisti della vela francese: Olivier de Kersauson, detentore di numerosi record di navigazione e due volte vincitore del Trophée Jules-Verne.

Le sue impronte saranno ufficialmente aggiunte al “Walk of Fame Maritime” del porto, alla presenza del navigatore stesso.



«Rendere omaggio a de Kersauson qui, significa onorare una figura emblematica della marineria francese – ha dichiarato il sindaco David Lisnard – un uomo libero e visionario, che incarna i valori del mare e della vita: rigore, indipendenza e una certa insolenza nobile».



Concerto celtico e magia sull’acqua

Alle 20.00, spazio alla musica con il concerto gratuito del Bagad de Lann-Bihoué, celebre ensemble della Marina nazionale francese, ambasciatore della cultura celtica in tutto il mondo.

Il gruppo si esibirà nell’Espace Grand Large, portando a Cannes un repertorio potente e suggestivo, sospeso tra tradizione e modernità.



Il clou della serata arriverà alle 21.30, quando il bacino del porto si trasformerà in un teatro a cielo aperto: immagini monumentali proiettate su un gigantesco schermo d’acqua e un inedito show laser creeranno un’atmosfera immersiva, evocando l’universo marino e le aurore boreali.



Finale scintillante sulla baia

Gran finale alle 22.15 con uno spettacolare fuoco d’artificio a tema “diamante”, sparato dal largo e visibile da tutta la baia del Port Canto: un tributo scintillante a un luogo che da sessant’anni brilla nel cuore di Cannes.



Una serata da non perdere per residenti, turisti e amanti del mare, nel segno della bellezza, della tradizione e della festa.