Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

"Les Déantibulations" - Festival dell'arte di strada

Circo , Comicità , Marionette , Teatro di strada , Per bambini , Spettacolo A Antibes

Dal 5 al 7 giugno 2026

Pré des Pêcheurs

20-22 avenue de Verdun



Alla scoperta della geologia e del paesaggio del Cap d’Antibes

Sabato 6 giugno 2026 (9:00 - 12:00 Sentiero costiero)

Partenza dalla spiaggia della Garoupe



Exposition Quino - Musée Peynet

Fino al 20/09/2026 le Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì

et les week-ends.

Musée Peynet et du Dessin humoristique ·

Place Nationale



Sorties naturalistes et géologiques

Fino al 07/06/2026 tutti i giorni.

Espaces naturels du Fort Carré ·

Bois de la Garoupe



Le voci delle loro opere (mostra Hartung Bergman)

Fino al 26 settembre 2026

Fondation Hans Hartung et Anna-Eva Bergman

173, chemin du Valbosquet



Fino al 1° gennaio 2027

Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français

Fino al 01/01/2027 dal lunedì al venerdì..

Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins



Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée)

Fino 01/01/2027 du Lunedì au Venerdì.

Cap d'Antibes, devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe



Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée) - Cap d'Antibes, devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe - Dalle 9,30 alle 12. Dal lunedì al venerdì.



Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français - Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins 60, chemin des Sables – Dal lunedì al venerdì

Visite guidée 'Le vieil Antibes pas à pas' en français –

2bis, rue Fontvieille - Dal lunedì al venerdì



BEAUSOLEIL

Mostra "L'universalità dell'eleganza"

Fino al 27 giugno

Fotografia

Centre Culturel Prince Jacques,

6/8 avenue du Général de Gaulle



I giovedì musicali

Fino al 27 agosto ore 18 – 23

Centre-Ville



Mostra: Figli della Resistenza

Fino all’11 settembre

Centre Histoire et Mémoire Roger Bennati,

26 avenue Maréchal Foch



Mostra per bambini : il porto di Beausoleil

Fino al 25 novembre

Centre Culturel Prince Héréditaire Jacques de Monaco,

6/8 avenue du Général de Gaulle



BREIL SUR ROYA

Giornate dei pesci da trofeo

6 giugno > 7 giugno

Tour du lac



CAGNES SUR MER

Serate in via Giacosa

Sabato 06 giugno

rue Giacosa



Festival d'arte dell'Haut-de-Cagnes

Domenica 07 giugno a 11h00

Haut-de-Cagnes

Place du Château



Mostra “La vita artistica di Cagnes”, le recenti acquisizioni

Esposizione

Fino al 15/06/2026 il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e fine settimana.

Château musée Grimaldi

Place du Château



Destinazione Bijou Cagnes

Fino al 20 settembre 2026

Musée du Bijou Contemporain

Place du Château



CANNES

Datacloud Global Congress

Fino al 4 giugno 2026

Palais des Festivals et des Congrès de Cannes

1 boulevard de la Croisette



Longines Global Champions Tour - Salto Internazionale di Cannes

Dal 4 giugno 2026 al 6 giugno 2026 dalle 17 alle 02

Stade des Hespérides, Avenue de Lérins



Haydn par Alexandre Tharaud avec l'Orchestre national de Cannes

Sabato 6 giugno da 19:30 a 21:00

Palais des Festivals et des Congrès de Cannes –

Théâtre Debussy, 1 Boulevard de la Croisette



Mostre – Esposizioni

Exposition - Quand le ciel nous tombe sur la tête !

Cannes face aux catastrophes naturelles du XVIIIe siècle ore nos jours

Fino al 5 giugno 2026

Horaire(s) :

Lun - Ven : 13h30 - 17h

Fermé les jours fériés

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



Exposition - Quand le ciel nous tombe sur la tête !

Cannes face aux catastrophes naturelles du XVIIIe siècle ore nos jours

Fino a venerdì 6 giugno 2026

Horaire(s) :

Lun - Ven : 13h30 - 17h

Fermé les jours fériés

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



Exposition - Gilles Miquelis

Des mondes flottants

Fino a domenica 14 giugno 2026

Horaire(s) :

Du mardi au vendredi : de 14h à 18h

Week-ends et vacances scolaires : du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



Exposition - Carole Benzaken - Jam Session

Fino a domenica 21 giugno 2026

Horaire(s) :

Du mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h

Centre d'art contemporain La Malmaggioson

47 boulevard de la Croisette



Exposition - Carole Benzaken - Jam Session

Quand ?

Fino a domenica 21 giugno 2026Horaire(s) :

Du mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h

Centre d'art contemporain La Malmaggioson

47 boulevard de la Croisette



Pleins phares sur le 7ème Art : Cannes met le cinéma en mouvement

Fino al 30 agosto 2026

Cannes



CASTELLAR

Mostra "Alle origini del Neolitico in Francia" al Palazzo Lascaris

Fino al 31 dicembre

Mostra "Alle origini del Neolitico in Francia" al Palazzo Lascaris

Preistoria

58 rue de la République



Galerie d'Art La Renaissance : mostra collettiva di artisti

Fino al 31 dicembre Scultura

Galerie d'Art La Renaissance,

9 place Clemenceau



DRAP

Legend – The Show hommage à Michael Jackson

Sabato 06 giugno a 20h30

Espace Jean Ferrat



LA BRIGUE

Visita guidata: Notre Dame des Fontaines

Dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 15,30

Chapelle Notre Dame des Fontaines



LA GAUDE

Ambre Gaude

Fino al 17 giugno 2026

Centre Culturel La Coupole

7382-7446 route de Cagnes



LE BROC

David Rodigan – Crossover Summer

Venerdì 05 giugno a 19h00

Théâtre de Verdure



Festival du Peu

Fino al 21giugno 2026

Dans le village – Complexe les Arts d'Azur – Le Broc

12 rue des Jardins



MENTON

Escursione al Trophée d'Auguste a La Turbie

Giovedì 4 giugno da 10:00 a 12:45

Palais de l'Europe - Office de Tourisme,

8 avenue Boyer



Visita guidata: Il giardino imperiale

Giovedì 4 giugno da 10:00 a 11:30 / Giovedì 9 luglio da 10:00 a 11:30 / ...

L'Impérial,

9 avenue de la Madone



Lavoir théâtre - Eloge aux femmes obstinées

Venerdì 5 giugno da 20:30 a 21:50

Le Lavoir Théâtre de Menton,

63 boulevard du Fossan



Laboratorio di Julie "Creare piantine stagionali".

Venerdì 5 giugno a 17:00

L'Odyssée - Bibliothèque Municipale,

8 avenue Boyer, Palais de l'Europe



Laboratorio di Julie "Creare piantine stagionali".

Venerdì 5 giugno a 17:00

L'Odyssée - Bibliothèque Municipale,

8 avenue Boyer, Palais de l'Europe



Escursione a Roquebrune Cap Martin: dal castello all'ulivo

Venerdì 5 giugno dalle 9 alle 12,30.

Office de Tourisme de Menton,

8 avenue Boyer



Visite guidée La Basilique Sensorielle

Venerdì 5 giugno da 14:00 a 14:

Parvis Saint Michel



Mostra "Eclettismo e fantasia"

Fino al 6 giugno

Voûte du Patrimoine, Esplanade des Sablettes



Café blaba "romanzi di vacanza, relax, umorismo".

Sabato 6 giugno a 10:00

L'Odyssée - Bibliothèque Municipale,

8 avenue Boyer, Palais de l'Europe



Mostra: Jean Cocteau e i suoi amici, autoritratti.

Fino all’8 giugno

Musée Jean Cocteau - Le Bastion, Quai Napoléon III



Mostra: Ritratti e autoritratti - Jean Cocteau e amici

Fino al 15 giugno

Musée Jean Cocteau - Le Bastion, Quai Napoléon III



Mostra da un mantello all'altro

Fino al 26 giugno

Musée de Préhistoire régionale, place Lorédan Larchey



Mostra: Capolavori della collezione del Musée Jean Cocteau Séverin Wunderman

Fino al 27 agosto

Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer



Visite guidée La Basilique Sensorielle

Fino al 31 agosto il venerdì alle 14:00

Parvis Saint Michel



Visita guidata: I vicoli della storia

Fino al 31 agosto

Martedì ore 14,30

Sabato ore 10

Basilique Saint-Michel Archange,

Parvis de la basilique Saint- Michel, Place de l'église



Laboratori d'arte aperti nella Vecchia Mentone

Fino al 31 dicembre 2026

Vieux Menton, 19 quai Bonaparte, 22 Rue Longue 1 rue de Bréa



Mostra: I giardini incantati di Cocteau

Fino al 30 gennaio 2027

Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer



MONACO

Ready for it

Fino al 4 giugno 2026

10 Av. Princesse Grâce



83rd Monaco Formula 1 Grand Prix™ 2026

Da 4 A 7 giugno 2026

Boulevard Albert 1er



Happy Hour Musical

Il 10 giugno 2026

Orario di inizio dell'evento

18h30

Bd Louis II



Tango Argentin à Monaco

Fino al 30 giugno 2026

Orario di inizio dell'evento

19h00

Eglise Réformée de Monaco

Indirizzo

7, rue Louis Notari



Artists from the Ateliers du Quai Antoine Ier exhibit their work at the Théâtre des Variétés

Fino al 28 giugno 2026

Orario di inizio dell'evento

1 Bd Albert 1er



La Note Bleue Summer Festival 2026

Fino al 30 agosto 2026

La Note Bleue

Plage du Larvotto avenue Princesse Grace



Exposition - Patrimoine en danger

Fino al 4 ottobre 2026

Orario di inizio dell'evento

09h00

Avenue Saint Martin



Exhibition - From Toumaï to Sapiens

Fino al 16 ottobre 2026

Orario di inizio dell'evento

09h00

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Exposition Magies d'ailleurs

Fino al 15 dicembre 2026

Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco fondé par le Prince Albert Ier

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Exhibition - "Mediterranean 2050"

Fino al 1° gennaio 2030

Orario di inizio dell'evento

10h00

Musée Océanographique de Monaco

Avenue Saint-Martin



NIZZA

La Traviata

Dal 4 al 6 giugno 2026 a 20h00

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



La Folle Journée de Maître Duroulleau

Théâtre de l'Eau Vive

10 bd Carabacel



Jazz à Valrose

Da giovedì 04 giugno a sabato 6 giugno 2026

Grand Château – Université de Valrose

28 Avenue de Valrose



Rhinocéros

Giovedì 04 giugno a 19h00

Théâtre Bellecour

14 rue Trachel Bat. B



Crossover Festival

Da giovedì 04 giugno a sabato 6 giugno 2026

Divers lieux de la Métropole



Jivéjigo

Venerdì 05 giugno a 21h00

Théâtre de l'Impasse

4 ruelle Saint-André



Le médecin malgré lui

Venerdì 05 giugno a 21h00

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



Toc Toc

Venerdì 22 maggio a 20h30

Théâtre Bellecour

14 rue Trachel Bat. B



Je préfère qu'on reste amis

Venerdì 05 giugno a 19h00

Théâtre Bellecour

14 rue Trachel Bat. B



Le bal des crapules

Da venerdì 5 giugno a sabato 6 giugno 2026 a 21h00

Café-Théâtre Le Bouff'Scène

2 rue Caissotti



Galatée

Venerdì 05 giugno a 20h30

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



Festival International de Commedia Dell'Arte

Da venerdì 05 giugno a giovedì 18 giugno 2026

Divers lieux de Nice



Catarina Segurana ! – Où la véritable histoire du siège de Nice

Venerdì 05 giugno a 19h30

Jardin de la Place Arson



Café Jazz

Sabato 06 giugno a 11h00

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



Le Choeur du Sud avec Marc Lavoine

Sabato 06 giugno a 15h00

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



Princesses en détresse

Sabato 23 maggio a 11h00

Théâtre Bellecour

14 rue Trachel Bat. B



Burlingue

Sabato 06 giugno a 18h00

Théâtre Bellecour

14 rue Trachel Bat. B



Le jeu du chevalier

Sabato 06 giugno a 14h30

Théâtre Francis-Gag

4 rue de la Croix



Le Voyage de Pénazar

Sabato 06 giugno a 20h30

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



Cuisine et dépendances

Sabato 23 maggio a 19h00

Théâtre de l'Impasse

4 ruelle Saint-André



Solstice

Sabato 06 giugno a 20h30

Centre Culturel la Providence

8 bis rue Saint-Augustin

Flan macaron

Domenica 07 giugno a 18h00

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



Star Academy 2026 – Le meilleur de la Star Academy en live

Domenica 07 giugno a 18h00

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



Héroïnes Baroques – Vivaldi – Haendel – Les Paladins

Domenica 07 giugno a 17h00

Cathédrale Sainte Réparate

3 place Rossetti



Le Dindon

Domenica 07 giugno a 19h00

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



Sacrée Soirée

Lunedì 08 giugno a 20h30

Théâtre Lino Ventura

168 bd de l'Ariane



New Vision Nice Open

Da lunedì 08 giugno a domenica 14 giugno 2026

Nice Lawn Tennis Club

5 av Suzanne Lenglen



Les anges, mythe et réalités

Mercoledì 10 giugno a 16h00

Centre Universitaire Méditerranéen

65 promenade des Anglais



Mostre – esposizioni

Léonard de Vinci – A la croisée des arts et des sciences

Fino al 5 Giugno 2026

Halle de la Découverte

Gare du Sud

35 avenue Malaussena



Signature Gestuelle – Dominique Jaussein

Esposizione

Fino al 14 Giugno 2026

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



Poésie fait maggioson - Esposizione

Fino al 20 Giugno 2026

La Gaya Scienza

9 bis rue Dalpozzo



André, Jean et les autres…

Esposizione

Fino al 31/07/2026 il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 18.

l'Artistique, Centre d'arts et de Culture

27 bd Dubouchage



Vikings : L’Odyssée jusqu’aux confins du monde – Cités Immersives

Esposizione

Fino al 30/08/2026 ogni giorno.

1 rue Massenet



Chagall à l'oeuvre – Un prêt d'exception au musée

Fino al 21 settembre 2026

Mostra organizzata in due parti, con una rotazione delle opere il 23 maggio 2026.

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



Africa Pop

Fino al 18 ottobre 2026

Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky

Château Sainte-Hélène

Avenue de Fabron



ROQUEBILLIERE

Fête de la pêche

sabato 06 giugno

plan de peche de Roquebillière



ROQUEBRUNE CAP MARTIN

Mostra di pittura di Oleg Sheludyakov

Fino al 17 giugno

Salle Sainte-Lucie



SAINT-ÉTIENNE-DE-TINEE

36ème Fête de la Transhumance

Da sabato 06 giugno a 08h30

Le village de Saint Etienne de Tinée



Bal des conscrits

Sabato 06 giugno

Placette des Mules



SAINT JEAN CAP FERRAT

Appuntamento nei giardini

Dal 5 giugno al 7 giugno 2026

Villa Ephrussi de Rothschild 1

avenue Ephrussi de Rothschild



Mostra "Il cuore della terra" di Cesare Catania

Fino al 4 settembre 2026

Quai Virgile Allari



SAINT JEANNET

Festival Autres Regards sur le Monde

sabato 06 giugno

Saint-Jeannet



SAIN LAURENT DU VAR

La fête du port 2026

Venerdì 05 giugno a 19h30

Port de Plaisance



SAINT MARTIN VESUBIE

"Toc toc… una storia

Giovedì 04 giugno a 10h00

Médiathèque départementale annexe de Saint-Martin-Vésubie

52 Bd Lazare Raiberti



Concerto di un grande ensemble di violoncelli

Sabato 06 giugno a 16h00

Médiathèque départementale annexe

52 boulevard Lazare Raiberti



Teatro – "Le cose si complicano

Domenica 07 giugno a 17h00

Espace Jean Gabin

Place de la Gare routière



Mostra – "Vinyles 2.0

Fino al 18 giugno 2026

Médiathèque départementale annexe de Saint-Martin-Vésubie

52 bd Lazare Raiberti



“Toc toc toc… une histoire”

Fino al 30/06/2026, il 1° giovedì del mese il giovedì dalle 10 alle 10:30.

Médiathèque départementale annexe de Saint-Martin-Vésubie

52 Bd Lazare Raiberti



SAORGE

Mostra "Lux Aurea - Epifania francescana" di Georges Rousse

Fino al 31 ottobre

Monastère



SOSPEL

Vendita in garage

Domenica 7 giugno da 09:00 a 17:00

Place des Platanes



Fort Saint-Roch - Viaggio al centro della linea Maginot

Fino al 28 giugno

Sabato 13:30 - 18:00

Domenica 13:30 - 18:00

Place du Château



TENDE

Exposition temporaire "Sorciers & Friends. Portraits sculptés de la Préhistoire""

Fino al 15 giugno

Musée départemental des Merveilles,

Avenue du 16 Septembre 1947



Exposition temporaire "Roches de mémoire - 5000 ans d'art rupestre dans les Alpes"

Fino al 15 giugno

Musée départemental des Merveilles,

Avenue du 16 Septembre 1947



Exposition temporaire "Homo athleticus"

Fino al 30 giugno

Musée départemental des Merveilles,

Avenue du 16 Septembre 1947



Art, Exposition de peinture, J-G Inca, "fenêtre sur toile"

Fino al 31 dicembre

Pittura

Galerie J.-G. Inca,

Place Ponte



VILLEFRANCHE SUR MER

Spettacolo Jules et Marcel

Venerdì 05 giugno a 21h00

Théâtre de Verdure La Citadelle

place Emmanuel Philibert



Incontri fotografici: le voci della vita marina

Sabato 06 giugno 2026 a 10h00s

Domenica 7 giugno 2026

Club de la Mer 1

Quai de la Corderie port de la Darse



Concerti al Trinquette Jazz Club

Fino al 30/11/2026 il giovedì, venerdì e fine settimana.

Concerti giovedì, venerdì e sabato alle 21:00. Domenica alle 18:00.

La Trinquette Jazz Club

30 avenue Général de Gaulle



























