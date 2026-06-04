Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.
ANTIBES
"Les Déantibulations" - Festival dell'arte di strada
Circo , Comicità , Marionette , Teatro di strada , Per bambini , Spettacolo A Antibes
Dal 5 al 7 giugno 2026
Pré des Pêcheurs
20-22 avenue de Verdun
Alla scoperta della geologia e del paesaggio del Cap d’Antibes
Sabato 6 giugno 2026 (9:00 - 12:00 Sentiero costiero)
Partenza dalla spiaggia della Garoupe
Exposition Quino - Musée Peynet
Fino al 20/09/2026 le Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì
et les week-ends.
Musée Peynet et du Dessin humoristique ·
Place Nationale
Sorties naturalistes et géologiques
Fino al 07/06/2026 tutti i giorni.
Espaces naturels du Fort Carré ·
Bois de la Garoupe
Le voci delle loro opere (mostra Hartung Bergman)
Fino al 26 settembre 2026
Fondation Hans Hartung et Anna-Eva Bergman
173, chemin du Valbosquet
Fino al 1° gennaio 2027
Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français
Fino al 01/01/2027 dal lunedì al venerdì..
Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins
Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée)
Fino 01/01/2027 du Lunedì au Venerdì.
Cap d'Antibes, devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe
Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée) - Cap d'Antibes, devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe - Dalle 9,30 alle 12. Dal lunedì al venerdì.
Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français - Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins 60, chemin des Sables – Dal lunedì al venerdì
Visite guidée 'Le vieil Antibes pas à pas' en français –
2bis, rue Fontvieille - Dal lunedì al venerdì
BEAUSOLEIL
Mostra "L'universalità dell'eleganza"
Fino al 27 giugno
Fotografia
Centre Culturel Prince Jacques,
6/8 avenue du Général de Gaulle
I giovedì musicali
Fino al 27 agosto ore 18 – 23
Centre-Ville
Mostra: Figli della Resistenza
Fino all’11 settembre
Centre Histoire et Mémoire Roger Bennati,
26 avenue Maréchal Foch
Mostra per bambini : il porto di Beausoleil
Fino al 25 novembre
Centre Culturel Prince Héréditaire Jacques de Monaco,
6/8 avenue du Général de Gaulle
BREIL SUR ROYA
Giornate dei pesci da trofeo
6 giugno > 7 giugno
Tour du lac
CAGNES SUR MER
Serate in via Giacosa
Sabato 06 giugno
rue Giacosa
Festival d'arte dell'Haut-de-Cagnes
Domenica 07 giugno a 11h00
Haut-de-Cagnes
Place du Château
Mostra “La vita artistica di Cagnes”, le recenti acquisizioni
Esposizione
Fino al 15/06/2026 il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e fine settimana.
Château musée Grimaldi
Place du Château
Destinazione Bijou Cagnes
Fino al 20 settembre 2026
Musée du Bijou Contemporain
Place du Château
CANNES
Datacloud Global Congress
Fino al 4 giugno 2026
Palais des Festivals et des Congrès de Cannes
1 boulevard de la Croisette
Longines Global Champions Tour - Salto Internazionale di Cannes
Dal 4 giugno 2026 al 6 giugno 2026 dalle 17 alle 02
Stade des Hespérides, Avenue de Lérins
Haydn par Alexandre Tharaud avec l'Orchestre national de Cannes
Sabato 6 giugno da 19:30 a 21:00
Palais des Festivals et des Congrès de Cannes –
Théâtre Debussy, 1 Boulevard de la Croisette
Mostre – Esposizioni
Exposition - Quand le ciel nous tombe sur la tête !
Cannes face aux catastrophes naturelles du XVIIIe siècle ore nos jours
Fino al 5 giugno 2026
Horaire(s) :
Lun - Ven : 13h30 - 17h
Fermé les jours fériés
Espace Calmette - Archives contemporaines
18 rue Docteur Calmette
Exposition - Quand le ciel nous tombe sur la tête !
Cannes face aux catastrophes naturelles du XVIIIe siècle ore nos jours
Fino a venerdì 6 giugno 2026
Horaire(s) :
Lun - Ven : 13h30 - 17h
Fermé les jours fériés
Espace Calmette - Archives contemporaines
18 rue Docteur Calmette
Exposition - Gilles Miquelis
Des mondes flottants
Fino a domenica 14 giugno 2026
Horaire(s) :
Du mardi au vendredi : de 14h à 18h
Week-ends et vacances scolaires : du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h
Suquet des Artistes
7 rue Saint-Dizier
Exposition - Carole Benzaken - Jam Session
Fino a domenica 21 giugno 2026
Horaire(s) :
Du mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h
Centre d'art contemporain La Malmaggioson
47 boulevard de la Croisette
Exposition - Carole Benzaken - Jam Session
Quand ?
Fino a domenica 21 giugno 2026Horaire(s) :
Du mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h
Centre d'art contemporain La Malmaggioson
47 boulevard de la Croisette
Pleins phares sur le 7ème Art : Cannes met le cinéma en mouvement
Fino al 30 agosto 2026
Cannes
CASTELLAR
Mostra "Alle origini del Neolitico in Francia" al Palazzo Lascaris
Fino al 31 dicembre
Mostra "Alle origini del Neolitico in Francia" al Palazzo Lascaris
Preistoria
58 rue de la République
Galerie d'Art La Renaissance : mostra collettiva di artisti
Fino al 31 dicembre Scultura
Galerie d'Art La Renaissance,
9 place Clemenceau
DRAP
Legend – The Show hommage à Michael Jackson
Sabato 06 giugno a 20h30
Espace Jean Ferrat
LA BRIGUE
Visita guidata: Notre Dame des Fontaines
Dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 15,30
Chapelle Notre Dame des Fontaines
LA GAUDE
Ambre Gaude
Fino al 17 giugno 2026
Centre Culturel La Coupole
7382-7446 route de Cagnes
LE BROC
David Rodigan – Crossover Summer
Venerdì 05 giugno a 19h00
Théâtre de Verdure
Festival du Peu
Fino al 21giugno 2026
Dans le village – Complexe les Arts d'Azur – Le Broc
12 rue des Jardins
MENTON
Escursione al Trophée d'Auguste a La Turbie
Giovedì 4 giugno da 10:00 a 12:45
Palais de l'Europe - Office de Tourisme,
8 avenue Boyer
Visita guidata: Il giardino imperiale
Giovedì 4 giugno da 10:00 a 11:30 / Giovedì 9 luglio da 10:00 a 11:30 / ...
L'Impérial,
9 avenue de la Madone
Lavoir théâtre - Eloge aux femmes obstinées
Venerdì 5 giugno da 20:30 a 21:50
Le Lavoir Théâtre de Menton,
63 boulevard du Fossan
Laboratorio di Julie "Creare piantine stagionali".
Venerdì 5 giugno a 17:00
L'Odyssée - Bibliothèque Municipale,
8 avenue Boyer, Palais de l'Europe
Laboratorio di Julie "Creare piantine stagionali".
Venerdì 5 giugno a 17:00
L'Odyssée - Bibliothèque Municipale,
8 avenue Boyer, Palais de l'Europe
Escursione a Roquebrune Cap Martin: dal castello all'ulivo
Venerdì 5 giugno dalle 9 alle 12,30.
Office de Tourisme de Menton,
8 avenue Boyer
Visite guidée La Basilique Sensorielle
Venerdì 5 giugno da 14:00 a 14:
Parvis Saint Michel
Mostra "Eclettismo e fantasia"
Fino al 6 giugno
Voûte du Patrimoine, Esplanade des Sablettes
Café blaba "romanzi di vacanza, relax, umorismo".
Sabato 6 giugno a 10:00
L'Odyssée - Bibliothèque Municipale,
8 avenue Boyer, Palais de l'Europe
Mostra: Jean Cocteau e i suoi amici, autoritratti.
Fino all’8 giugno
Musée Jean Cocteau - Le Bastion, Quai Napoléon III
Mostra: Ritratti e autoritratti - Jean Cocteau e amici
Fino al 15 giugno
Musée Jean Cocteau - Le Bastion, Quai Napoléon III
Mostra da un mantello all'altro
Fino al 26 giugno
Musée de Préhistoire régionale, place Lorédan Larchey
Mostra: Capolavori della collezione del Musée Jean Cocteau Séverin Wunderman
Fino al 27 agosto
Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer
Visite guidée La Basilique Sensorielle
Fino al 31 agosto il venerdì alle 14:00
Parvis Saint Michel
Visita guidata: I vicoli della storia
Fino al 31 agosto
Martedì ore 14,30
Sabato ore 10
Basilique Saint-Michel Archange,
Parvis de la basilique Saint- Michel, Place de l'église
Laboratori d'arte aperti nella Vecchia Mentone
Fino al 31 dicembre 2026
Vieux Menton, 19 quai Bonaparte, 22 Rue Longue 1 rue de Bréa
Mostra: I giardini incantati di Cocteau
Fino al 30 gennaio 2027
Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer
MONACO
Ready for it
Fino al 4 giugno 2026
10 Av. Princesse Grâce
83rd Monaco Formula 1 Grand Prix™ 2026
Da 4 A 7 giugno 2026
Boulevard Albert 1er
Happy Hour Musical
Il 10 giugno 2026
Orario di inizio dell'evento
18h30
Bd Louis II
Tango Argentin à Monaco
Fino al 30 giugno 2026
Orario di inizio dell'evento
19h00
Eglise Réformée de Monaco
Indirizzo
7, rue Louis Notari
Artists from the Ateliers du Quai Antoine Ier exhibit their work at the Théâtre des Variétés
Fino al 28 giugno 2026
Orario di inizio dell'evento
1 Bd Albert 1er
La Note Bleue Summer Festival 2026
Fino al 30 agosto 2026
La Note Bleue
Plage du Larvotto avenue Princesse Grace
Exposition - Patrimoine en danger
Fino al 4 ottobre 2026
Orario di inizio dell'evento
09h00
Avenue Saint Martin
Exhibition - From Toumaï to Sapiens
Fino al 16 ottobre 2026
Orario di inizio dell'evento
09h00
56 bis, boulevard du Jardin Exotique
Exposition Magies d'ailleurs
Fino al 15 dicembre 2026
Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco fondé par le Prince Albert Ier
56 bis, boulevard du Jardin Exotique
Exhibition - "Mediterranean 2050"
Fino al 1° gennaio 2030
Orario di inizio dell'evento
10h00
Musée Océanographique de Monaco
Avenue Saint-Martin
NIZZA
La Traviata
Dal 4 al 6 giugno 2026 a 20h00
Opéra Nice Côte d'Azur
4/6 rue Saint-François de Paule
La Folle Journée de Maître Duroulleau
Théâtre de l'Eau Vive
10 bd Carabacel
Jazz à Valrose
Da giovedì 04 giugno a sabato 6 giugno 2026
Grand Château – Université de Valrose
28 Avenue de Valrose
Rhinocéros
Giovedì 04 giugno a 19h00
Théâtre Bellecour
14 rue Trachel Bat. B
Crossover Festival
Da giovedì 04 giugno a sabato 6 giugno 2026
Divers lieux de la Métropole
Jivéjigo
Venerdì 05 giugno a 21h00
Théâtre de l'Impasse
4 ruelle Saint-André
Le médecin malgré lui
Venerdì 05 giugno a 21h00
Théâtre l'Alphabet
19 rue Delille
Toc Toc
Venerdì 22 maggio a 20h30
Théâtre Bellecour
14 rue Trachel Bat. B
Je préfère qu'on reste amis
Venerdì 05 giugno a 19h00
Théâtre Bellecour
14 rue Trachel Bat. B
Le bal des crapules
Da venerdì 5 giugno a sabato 6 giugno 2026 a 21h00
Café-Théâtre Le Bouff'Scène
2 rue Caissotti
Galatée
Venerdì 05 giugno a 20h30
Théâtre de la Cité
3 rue Paganini
Festival International de Commedia Dell'Arte
Da venerdì 05 giugno a giovedì 18 giugno 2026
Divers lieux de Nice
Catarina Segurana ! – Où la véritable histoire du siège de Nice
Venerdì 05 giugno a 19h30
Jardin de la Place Arson
Café Jazz
Sabato 06 giugno a 11h00
Opéra Nice Côte d'Azur
4/6 rue Saint-François de Paule
Le Choeur du Sud avec Marc Lavoine
Sabato 06 giugno a 15h00
Palais Nikaïa
163 boulevard du Mercantour
Princesses en détresse
Sabato 23 maggio a 11h00
Théâtre Bellecour
14 rue Trachel Bat. B
Burlingue
Sabato 06 giugno a 18h00
Théâtre Bellecour
14 rue Trachel Bat. B
Le jeu du chevalier
Sabato 06 giugno a 14h30
Théâtre Francis-Gag
4 rue de la Croix
Le Voyage de Pénazar
Sabato 06 giugno a 20h30
Théâtre de la Cité
3 rue Paganini
Cuisine et dépendances
Sabato 23 maggio a 19h00
Théâtre de l'Impasse
4 ruelle Saint-André
Solstice
Sabato 06 giugno a 20h30
Centre Culturel la Providence
8 bis rue Saint-Augustin
Flan macaron
Domenica 07 giugno a 18h00
Théâtre l'Alphabet
19 rue Delille
Star Academy 2026 – Le meilleur de la Star Academy en live
Domenica 07 giugno a 18h00
Palais Nikaïa
163 boulevard du Mercantour
Héroïnes Baroques – Vivaldi – Haendel – Les Paladins
Domenica 07 giugno a 17h00
Cathédrale Sainte Réparate
3 place Rossetti
Le Dindon
Domenica 07 giugno a 19h00
Théâtre de la Cité
3 rue Paganini
Sacrée Soirée
Lunedì 08 giugno a 20h30
Théâtre Lino Ventura
168 bd de l'Ariane
New Vision Nice Open
Da lunedì 08 giugno a domenica 14 giugno 2026
Nice Lawn Tennis Club
5 av Suzanne Lenglen
Les anges, mythe et réalités
Mercoledì 10 giugno a 16h00
Centre Universitaire Méditerranéen
65 promenade des Anglais
Mostre – esposizioni
Léonard de Vinci – A la croisée des arts et des sciences
Fino al 5 Giugno 2026
Halle de la Découverte
Gare du Sud
35 avenue Malaussena
Signature Gestuelle – Dominique Jaussein
Esposizione
Fino al 14 Giugno 2026
Musée de la Photographie Charles Nègre
1 place Pierre Gautier
Poésie fait maggioson - Esposizione
Fino al 20 Giugno 2026
La Gaya Scienza
9 bis rue Dalpozzo
André, Jean et les autres…
Esposizione
Fino al 31/07/2026 il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 18.
l'Artistique, Centre d'arts et de Culture
27 bd Dubouchage
Vikings : L’Odyssée jusqu’aux confins du monde – Cités Immersives
Esposizione
Fino al 30/08/2026 ogni giorno.
1 rue Massenet
Chagall à l'oeuvre – Un prêt d'exception au musée
Fino al 21 settembre 2026
Mostra organizzata in due parti, con una rotazione delle opere il 23 maggio 2026.
Musée national Marc Chagall
Avenue du Docteur Ménard
Africa Pop
Fino al 18 ottobre 2026
Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky
Château Sainte-Hélène
Avenue de Fabron
ROQUEBILLIERE
Fête de la pêche
sabato 06 giugno
plan de peche de Roquebillière
ROQUEBRUNE CAP MARTIN
Mostra di pittura di Oleg Sheludyakov
Fino al 17 giugno
Salle Sainte-Lucie
SAINT-ÉTIENNE-DE-TINEE
36ème Fête de la Transhumance
Da sabato 06 giugno a 08h30
Le village de Saint Etienne de Tinée
Bal des conscrits
Sabato 06 giugno
Placette des Mules
SAINT JEAN CAP FERRAT
Appuntamento nei giardini
Dal 5 giugno al 7 giugno 2026
Villa Ephrussi de Rothschild 1
avenue Ephrussi de Rothschild
Mostra "Il cuore della terra" di Cesare Catania
Fino al 4 settembre 2026
Quai Virgile Allari
SAINT JEANNET
Festival Autres Regards sur le Monde
sabato 06 giugno
Saint-Jeannet
SAIN LAURENT DU VAR
La fête du port 2026
Venerdì 05 giugno a 19h30
Port de Plaisance
SAINT MARTIN VESUBIE
"Toc toc… una storia
Giovedì 04 giugno a 10h00
Médiathèque départementale annexe de Saint-Martin-Vésubie
52 Bd Lazare Raiberti
Concerto di un grande ensemble di violoncelli
Sabato 06 giugno a 16h00
Médiathèque départementale annexe
52 boulevard Lazare Raiberti
Teatro – "Le cose si complicano
Domenica 07 giugno a 17h00
Espace Jean Gabin
Place de la Gare routière
Mostra – "Vinyles 2.0
Fino al 18 giugno 2026
Médiathèque départementale annexe de Saint-Martin-Vésubie
52 bd Lazare Raiberti
“Toc toc toc… une histoire”
Fino al 30/06/2026, il 1° giovedì del mese il giovedì dalle 10 alle 10:30.
Médiathèque départementale annexe de Saint-Martin-Vésubie
52 Bd Lazare Raiberti
SAORGE
Mostra "Lux Aurea - Epifania francescana" di Georges Rousse
Fino al 31 ottobre
Monastère
SOSPEL
Vendita in garage
Domenica 7 giugno da 09:00 a 17:00
Place des Platanes
Fort Saint-Roch - Viaggio al centro della linea Maginot
Fino al 28 giugno
Sabato 13:30 - 18:00
Domenica 13:30 - 18:00
Place du Château
TENDE
Exposition temporaire "Sorciers & Friends. Portraits sculptés de la Préhistoire""
Fino al 15 giugno
Musée départemental des Merveilles,
Avenue du 16 Septembre 1947
Exposition temporaire "Roches de mémoire - 5000 ans d'art rupestre dans les Alpes"
Fino al 15 giugno
Musée départemental des Merveilles,
Avenue du 16 Septembre 1947
Exposition temporaire "Homo athleticus"
Fino al 30 giugno
Musée départemental des Merveilles,
Avenue du 16 Septembre 1947
Art, Exposition de peinture, J-G Inca, "fenêtre sur toile"
Fino al 31 dicembre
Pittura
Galerie J.-G. Inca,
Place Ponte
VILLEFRANCHE SUR MER
Spettacolo Jules et Marcel
Venerdì 05 giugno a 21h00
Théâtre de Verdure La Citadelle
place Emmanuel Philibert
Incontri fotografici: le voci della vita marina
Sabato 06 giugno 2026 a 10h00s
Domenica 7 giugno 2026
Club de la Mer 1
Quai de la Corderie port de la Darse
Concerti al Trinquette Jazz Club
Fino al 30/11/2026 il giovedì, venerdì e fine settimana.
Concerti giovedì, venerdì e sabato alle 21:00. Domenica alle 18:00.
La Trinquette Jazz Club
30 avenue Général de Gaulle