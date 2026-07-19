Roquebrune-Cap-Martin ospita "Voyage dans le temps", la mostra immersiva firmata da Angéline Mélin

Fino al 31 ottobre 2026 il Parc du Cap Martin di Roquebrune-Cap-Martin ospita la mostra immersiva “Voyage dans le temps”, un'esposizione gratuita illustrata da Angéline Mélin che accompagna il pubblico in un affascinante percorso attraverso le epoche, alla scoperta dei viaggiatori che hanno lasciato il proprio segno nella storia e nello sviluppo del territorio.

L'iniziativa, promossa nel cuore di una delle località più ricche di storia della Costa Azzurra, invita i visitatori a ripercorrere secoli di spostamenti, incontri e trasformazioni umane. Dall'Antichità fino al secondo dopoguerra, l'esposizione racconta le ragioni che hanno spinto uomini e donne a viaggiare e i cambiamenti generati da questi movimenti nel corso del tempo.

A rendere ancora più coinvolgente l'esperienza è il lavoro dell'illustratrice Angéline Mélin, il cui tratto elegante e sensibile ricostruisce atmosfere, personaggi ed epoche diverse, offrendo una lettura visiva immersiva e accessibile a visitatori di tutte le età.

Particolare attenzione è riservata ai più giovani grazie al “Passaporto del piccolo esploratore”, uno strumento che trasforma la visita in un'avventura interattiva. I bambini sono chiamati a raccogliere indizi lungo il percorso, partecipando a giochi di osservazione e collezionando adesivi che accompagnano la scoperta delle diverse epoche storiche raccontate dalla mostra.

L'esposizione è visitabile tutti i giorni fino al 31 ottobre, dalle 9 alle 19, presso il Parc du Cap Martin, in Avenue Paul Doumer a Roquebrune-Cap-Martin. L'ingresso è libero e gratuito.