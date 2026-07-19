Monte-Carlo Photo Contest 2026, aperte le iscrizioni al concorso internazionale di fotografia nel Principato di Monaco

Sono aperte le iscrizioni al Monte-Carlo Photo Contest 2026 , il concorso internazionale di fotografia organizzato dall'Académie de l'Art Photographique de Monte-Carlo (AAPMC) con il patrocinio della Fédération Internationale de l'Art Photographique (FIAP). La manifestazione è rivolta a fotografi professionisti e amatori di tutto il mondo e rappresenta uno dei primi saloni fotografici internazionali organizzati nel Principato dopo l'adesione di Monaco alla FIAP come Paese membro.

I partecipanti possono concorrere in quattro sezioni: Glamour & Beauty, World in Focus, Landscape e Free Theme. Tra queste, World in Focus è la nuova categoria ufficiale FIAP dedicata a fotografie che raccontano persone, culture, viaggi, architettura, tradizioni, gastronomia e scene di vita quotidiana, valorizzando la capacità dell'immagine di documentare il mondo contemporaneo.

Ogni autore può presentare fino a quattro fotografie per ciascuna sezione, per un massimo di sedici immagini complessive. Le opere devono essere inviate esclusivamente in formato digitale attraverso la piattaforma HiHo, nel rispetto dei requisiti tecnici previsti dal regolamento ufficiale.

Le iscrizioni, aperte dal 15 giugno scorso, resteranno disponibili fino al 4 ottobre 2026. La giuria si riunirà il 18 ottobre per la valutazione delle opere, mentre i risultati saranno pubblicati il 25 ottobre. La cerimonia di premiazione è in programma il 4 dicembre 2026 nel Principato di Monaco.

Il Monte-Carlo Photo Contest 2026 assegnerà la Light Blue Pin FIAP al miglior autore assoluto, oltre alle medaglie FIAP d'oro, d'argento e di bronzo per ciascuna delle quattro categorie. Saranno inoltre attribuite le Honourable Mention FIAP e le Jury's Special Mention, per un totale di oltre 370 riconoscimenti.

A questi si aggiungono i premi messi a disposizione dal partner Retouch4me, che offrirà ai vincitori delle prime tre posizioni di ogni sezione licenze permanenti dei propri strumenti di elaborazione fotografica basati sull'intelligenza artificiale e crediti per il servizio cloud. Tutti gli autori con fotografie accettate riceveranno inoltre crediti gratuiti e uno sconto dedicato sull'acquisto dei plugin.

Le immagini premiate e quelle selezionate saranno pubblicate nel catalogo digitale ufficiale del concorso, distribuito ai partecipanti.

Il Monte-Carlo Photo Contest punta a valorizzare la fotografia internazionale e a riunire fotografi da tutto il mondo!