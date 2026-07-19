Nizza accende l’estate: il Raggamuffin Festival pronto a far vibrare il Théâtre de Verdure

A meno di un mese dal debutto, il conto alla rovescia è ormai partito: il Raggamuffin Festival si prepara a conquistare Nizza con una prima edizione che promette energia pura e contaminazioni musicali.

L’appuntamento è fissato per il 4 agosto 2026 nella suggestiva cornice del Théâtre de Verdure, uno dei luoghi simbolo degli eventi all’aperto della città.



Il festival, che ha già acceso i social con il suo teaser ufficiale, punta su una formula vincente: un concentrato di bassi potenti, live set travolgenti e un mix di influenze che spaziano dal reggae all’hip-hop, passando per sonorità soul e world music.

Una proposta perfettamente in linea con l’anima cosmopolita della Costa Azzurra, da sempre crocevia di culture e linguaggi artistici.





A guidare la serata sarà L’Entourloop, collettivo francese diventato negli ultimi anni un punto di riferimento della scena urban-reggae europea.

Il loro show si annuncia come uno dei momenti più attesi: beat incisivi, cultura sound system e un’energia hip-hop capace di incendiare il pubblico.

Sul palco non saranno soli: con loro tre ospiti d’eccezione, Flavia Coelho, artista brasiliana dalla voce solare e contaminata da ritmi caraibici, il rapper olandese Blabbermouf, e Troy Berkley, voce iconica legata all’universo del collettivo.



La line-up si completa con nomi che raccontano la ricchezza del panorama reggae contemporaneo. Tra questi Marcus Gad, originario della Nuova Caledonia, che porterà dal vivo il suo nuovo album For All, un lavoro che intreccia sonorità digitali e radici roots.

Spazio anche a Vanupié, cantante e chitarrista dalla cifra soul, e al progetto Cozik & Faya Pyd, sospeso tra chanson française, reggae e hip-hop, fresco dell’uscita del primo album Bouteille à la mer.



L’evento si inserisce in un’estate particolarmente ricca per Nizza, che negli ultimi anni ha rafforzato la sua vocazione di capitale culturale della Riviera francese, moltiplicando festival e appuntamenti musicali capaci di attrarre un pubblico internazionale.

Il Théâtre de Verdure, con la sua posizione a due passi dalla Promenade des Anglais, rappresenta il palcoscenico ideale per una serata che si preannuncia densa di ritmo e atmosfere globali.



Non mancano le agevolazioni per il pubblico più giovane: ingresso gratuito per i minori di 12 anni e accesso facilitato tramite Pass Culture, a conferma della volontà di rendere il festival inclusivo e aperto alle nuove generazioni.



Biglietti e informazioni sono disponibili online e nei consueti circuiti di vendita. Ma una cosa è certa: per una notte, Nizza parlerà il linguaggio universale della musica.



