Grimaldi Forum Monaco apre le porte a visite esclusive nella mostra dedicata alla passione automobilistica del Principato

Il Grimaldi Forum Monaco propone diverse formule di visita guidata per consentire al pubblico di scoprire in modo privilegiato la mostra dedicata al legame tra Monaco e l’automobile, aperta dal 1° luglio al 6 settembre 2026, con chiusura eccezionale il 22 agosto.

Fino al 30 giugno 2026 è possibile usufruire della prevendita del biglietto d’ingresso al prezzo ridotto di 7,50 euro anziché 15 euro e prenotare una visita guidata dell’esposizione.

Le visite guidate pubbliche sono disponibili al costo di 10 euro a persona, oltre al biglietto d’ingresso. Si svolgono ogni giovedì e domenica alle ore 10.30, 14.30 e 17.00, fino a esaurimento dei posti disponibili, con un massimo di 25 partecipanti per gruppo. Le prenotazioni possono essere effettuate online.

Per gruppi organizzati sono inoltre disponibili visite guidate private, su prenotazione, in lingua francese o inglese. La tariffa è di 370 euro per gruppo, fino a 25 persone, oltre al costo del biglietto d’ingresso per ciascun partecipante.

Nel corso dell’estate, il Grimaldi Forum Monaco propone anche l’esperienza esclusiva “JUSTE POUR VOUS”, che consente di visitare la mostra dopo la chiusura al pubblico. Accompagnati da una guida-conferenziere dedicata, i partecipanti potranno esplorare il rapporto tra Monaco e l’automobile dal 1893 ai giorni nostri attraverso un percorso espositivo di 3.500 metri quadrati.

La mostra presenta oltre 50 veicoli emblematici, tra cui circa venti vetture vincitrici del Gran Premio di Monaco e del Rallye Monte-Carlo. Attorno a questi modelli è esposta una selezione di oggetti rari, documenti, fotografie e video, talvolta inediti, provenienti dall’Automobile Club de Monaco, che illustrano i legami unici tra il Principato e il mondo dell’automobile.

L’esperienza “JUSTE POUR VOUS” è disponibile tutti i giorni dal 4 luglio al 6 settembre 2026, ad eccezione del giovedì. Le visite si svolgono tra le 20.00 e le 22.00, per una durata massima di due ore, in francese o in inglese. Il costo è di 1.800 euro per un gruppo di otto persone, escluso l’eventuale cocktail privato che può essere aggiunto all’esperienza.

L’iniziativa offre un’occasione unica per scoprire in un contesto riservato uno dei principali eventi dedicati alla passione automobilistica nel Principato di Monaco.