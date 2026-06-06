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Altre notizie | 06 giugno 2026, 17:16

Mentone: aperte le iscrizioni al concorso “Balconi, terrazze e vicoli fioriti”

La Direzione dell’Ambiente invita i cittadini a partecipare all’iniziativa con il sostegno del Servizio Patrimonio. Domande entro il 10 giugno 2026.

Concorso “Balconi, terrazze e vicoli fioriti” a Mentone.

Concorso “Balconi, terrazze e vicoli fioriti” a Mentone.

La Direzione dell’Ambiente della Città di Mentone, con il sostegno del Servizio Patrimonio, promuove il concorso “Balconi, Terrazze e Vicoli Fioriti”, iniziativa che invita cittadini e residenti a contribuire all’abbellimento della città attraverso la cura e la valorizzazione degli spazi floreali.

Per partecipare è necessario scaricare il modulo di iscrizione oppure ritirarlo presso il Municipio o l’Ufficio del Turismo: https://www.menton.fr/concours-fleurissons-la-ville-2026.html

Il modulo, debitamente compilato, dovrà essere inviato alla Direzione dell’Ambiente, presso il numero 17 di rue de la République, oppure tramite e-mail all’indirizzo: environnement@ville-menton.fr

Alla candidatura dovranno essere allegate fotografie del balcone, della terrazza o del vicolo oggetto della partecipazione.

La scadenza per l’invio delle candidature è fissata al 10 giugno 2026.

Con questo concorso, la Città di Mentone invita i cittadini a contribuire alla valorizzazione del patrimonio urbano e floreale locale. 

“Fate di Mentone il vostro giardino e condividetelo con noi” è il messaggio rivolto agli abitanti nell’ambito dell’iniziativa.


 

Il modulo di iscrizione e il regolamento del concorso possono essere scaricati direttamente al termine dell’articolo.

Files:
 Inscription et reglement fleurissons la ville 2026-FR (4.8 MB)

Redazione

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