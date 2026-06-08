Draguignan celebra l’estate, torna la 12ª Fête du Dragon nel centro storico con quasi 50 attività e oltre 130 appuntamenti estivi

La città di Draguignan si prepara a vivere un’estate all’insegna della convivialità, della cultura e delle tradizioni locali con il ritorno della Fête du Dragon, che quest’anno giunge alla sua 12ª edizione. L’evento si svolgerà nel centro storico della città nelle giornate del 26 e 27 giugno.

Per l’occasione, artigiani, commercianti e associazioni saranno protagonisti di un programma che prevede quasi cinquanta attività, per la maggior parte gratuite, pensate per valorizzare e condividere il patrimonio delle tradizioni provenzali e i saperi del territorio.

La Fête du Dragon rappresenta uno degli appuntamenti centrali della stagione estiva cittadina e offrirà al pubblico numerose occasioni di scoperta e partecipazione, grazie al coinvolgimento diretto degli operatori locali e del tessuto associativo.

Parallelamente alla manifestazione e fino all’inizio di settembre, il centro storico di Draguignan ospiterà un vasto programma di oltre 130 attività, anch’esse prevalentemente gratuite, che animeranno l’intera stagione estiva.

Tra gli appuntamenti in calendario figurano i tradizionali aperitivi-concerto, i pranzi e le cene musicali, il cinema all’aperto e numerose serate festive, ai quali si affiancheranno anche le novità previste per l’edizione di quest’anno.

Per maggiori informazioni e per riservare un momento al divertimento nel cuore di Draguignan, il pubblico è invitato a consultare il sito ufficiale della città.

https://www.ville-draguignan.fr/.