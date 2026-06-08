«Les jardins enchantés de Jean Cocteau»: al Palais de l’Europe di Mentone l’esposizione continua ad accompagnare i visitatori nel mondo immaginifico di Jean Cocteau

La Galerie des Musées del Palais de l’Europe di Mentone ospita la mostra “Les jardins enchantés de Jean Cocteau”, dedicata alla collezione Séverin Wunderman del Musée Jean Cocteau. L’esposizione, visitabile fino al 30 gennaio 2027, propone un percorso immersivo incentrato sul tema dei giardini, elemento fondamentale nell’immaginario poetico e visivo dell’artista francese.

Figura poliedrica e celebrato come “Principe dei poeti”, Jean Cocteau ha trovato nella natura una fonte inesauribile di ispirazione. Nelle sue opere plastiche e cinematografiche, la vegetazione supera la semplice funzione decorativa per assumere una dimensione simbolica ed enigmatica, capace di esprimere il mistero della vita e il sottile dialogo tra l’uomo e il mondo. La natura, viva e animata, diventa così uno specchio dell’anima, concetto che ispira il titolo stesso della mostra.

Articolato in quattro sezioni, il percorso espositivo accompagna il pubblico in una passeggiata attraverso i giardini immaginari di Cocteau. Accanto alle opere della collezione Wunderman trovano spazio prestiti del Musée des Beaux-Arts di Mentone e lavori di artisti contemporanei ispirati alla natura, creando un interessante dialogo tra epoche e sensibilità differenti.

La prima sezione, “Lettere fiorite e amicizie”, evidenzia il ruolo della corrispondenza nella vita e nella produzione artistica di Cocteau. Attraverso gli scambi epistolari con Irène Lagut, Valentine Hugo e Hubert de Saint-Senoch emerge una fitta rete di relazioni creative e personali che alimenta la sua ricerca artistica. Per Cocteau la lettera non rappresenta soltanto un mezzo di comunicazione, ma una vera forma d’arte.

La seconda sezione, “Miti rivisitati: fauni, ninfe e unicorni”, approfondisce la rilettura contemporanea dei miti antichi, reinterpretati dall’artista attraverso una sensibilità moderna che fonde simbolismo e immaginazione poetica. Tra le figure più ricorrenti spicca Orfeo, alter ego di Cocteau e simbolo della sua visione creativa.

La terza sezione, “Onirismo e bestiari fantastici”, è dedicata alla dimensione del sogno, elemento centrale nella poetica dell’artista. Opere di grande intensità, tra cui le serie dedicate a Beethoven e Les Dames du silence, esprimono quella che Cocteau definiva una “logica del meraviglioso”, in cui i confini tra vita e morte si attenuano e il tempo perde la sua linearità.

Chiude il percorso la sezione “Giardini del Sud e Mediterraneo”, che rende omaggio al profondo legame tra Cocteau e la Costa Azzurra. Da Mentone a Fréjus, il Sud della Francia occupa un posto privilegiato nella sua esperienza artistica e personale. In particolare, i giardini mediterranei di Mentone rappresentano una costante fonte d’ispirazione, come testimonia la celebre serie degli Innamorati, emblema della gioia di vivere associata a questo territorio.

Il progetto espositivo è curato da Sandrine Faraut-Ruelle, responsabile del Musée Jean Cocteau – collezione Séverin Wunderman, mentre la scenografia porta la firma dell’artista Ahmad Reshad.

“Les jardins enchantés de Jean Cocteau” continua così ad accompagnare i visitatori nell’universo poetico e visionario dell’artista, offrendo un percorso che intreccia natura, mito, sogno e memoria mediterranea.