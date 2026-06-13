Monaco, le Thursday Live Sessions con i Bande à Part al Grimaldi Forum

Nuovo appuntamento con le Thursday Live Sessions, il format musicale del Grimaldi Forum Monaco che propone concerti dal vivo a ingresso gratuito in un'atmosfera conviviale e informale. Giovedì 18 giugno il protagonista della serata sarà il trio corso Bande à Part, atteso sul palco dal pubblico e dai fan.

L'evento si svolgerà negli spazi del Grimaldi Forum, centro congressi e culturale situato sull'Avenue Princesse Grace, affacciato sul lungomare del Principato di Monaco. La serata prenderà il via alle 18.30 con l'Apéromix, il momento dedicato all'aperitivo e alla musica d'ambiente, mentre il concerto live inizierà alle 20.30.

Sul palco saliranno Alexandre, conosciuto come Benny Love, voce e chitarra, Christian, alias Danny Vargas, alla batteria, e Xavier, in arte Tuco Toreraz, al basso. I tre musicisti hanno costruito la propria identità artistica attorno all'arte della reinterpretazione, proponendo dal vivo versioni personali e sorprendenti di brani celebri, eseguiti con uno stile originale e volutamente fuori dagli schemi.

L'ingresso alla serata è gratuito, ma il numero di posti disponibili è limitato. Gli organizzatori invitano pertanto il pubblico a prenotare il proprio tavolo telefonando al numero +377 99 99 30 00. Al momento restano soltanto poche disponibilità.

Per gli spettatori sarà inoltre disponibile il parcheggio del Grimaldi Forum, con tariffa notturna applicata dalle ore 20.00 al costo di 0,80 euro all'ora. La struttura è accessibile anche alle persone con mobilità ridotta.

Una serata molto attesa, da non perdere assolutamente!