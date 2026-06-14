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Altre notizie | 14 giugno 2026, 10:00

Quando una vignetta vale come mille editoriali

Futuri migranti

Quando una vignetta vale come mille editoriali

Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato all'arrivo degli esami di maturità, prova importante nella vita scolastica dello studente, che dovrebbero aprirgli le porte del mondo del lavoro, ma che, invece, troppo spesso si trasformano nell'attesa snervante di un impiego che, alla fine, troveranno oltre frontiera, questa simpatica vignetta.


Beppe Tassone

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