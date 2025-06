Cannes apre la stagione di Handiplage: mare e inclusione per tutti

Cannes conferma il proprio impegno per l’inclusione con la 29ª edizione di Handiplage, la spiaggia pubblica accessibile a tutti, che sarà attiva dal 16 giugno al 15 settembre 2025 presso Bijou Plage, alla Pointe Croisette.

Riconosciuta con i prestigiosi marchi “Tourisme et Handicap” e “Handiplage 4 Bouées”, la struttura è dotata di attrezzature all’avanguardia per garantire un’esperienza sicura e piacevole alle persone con disabilità motorie, visive, uditive o mentali.



Con oltre 7.600 utenti nel 2024, Handiplage si conferma una delle migliori realtà europee nel suo genere. L’accesso è gratuito e possibile tutti i giorni, festivi inclusi (salvo maltempo), dalle 10 alle 18 nei mesi di giugno e settembre, e dalle 9 alle 19 a luglio e agosto.

La prenotazione, obbligatoria con almeno 48 ore di anticipo, può essere effettuata telefonicamente o via email. Ogni persona può usufruire del servizio per un massimo di tre mezze giornate a settimana, eventualmente estendibili in base alla disponibilità.



Oltre alla balneazione assistita, Handiplage propone un ricco calendario di attività: uscite in trimarano ogni martedì e giovedì, handivoile il 27 e 28 giugno, immersioni guidate il 19 luglio e 9 agosto, e le “Olimpiadi di Handiplage” a settembre. L’offerta si completa con il paddle adattato, unico nelle Alpi Marittime.



Gli utenti troveranno sul posto rampe di accesso, sedie da mare speciali (tiralos e hippocampes), servizi igienici accessibili, docce, spogliatoi, parasole, lettini, aree d’ombra e un sistema di guida per ipovedenti. A supporto, 27 parcheggi riservati nelle vicinanze.



Per accedere al servizio è necessario esibire una Carta Mobilità Inclusione con indicazione di invalidità o un riconoscimento di disabilità pari o superiore all’80%.



Handiplage rappresenta solo una delle tante iniziative volute dal sindaco David Lisnard, che dal 2014 ha reso oltre il 75% degli spazi pubblici e dei trasporti cittadini accessibili.

Con investimenti mirati, Cannes si distingue come città modello per l’inclusione sociale e l’accessibilità.