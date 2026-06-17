Saorge, un fine settimana tra opera barocca e musica dal vivo al Monastero: doppio appuntamento il 20 e 21 giugno

Il Monastero di Saorge si prepara ad accogliere un fine settimana all’insegna della musica con due appuntamenti a ingresso libero in programma sabato 20 e domenica 21 giugno.

La prima serata, sabato 20 giugno a partire dalle 17, sarà dedicata a “Fenêtre sur l’Opéra”, un approfondimento sull’opera barocca Attila di Pietro Andrea Ziani. L’opera, creata nel 1672 e dedicata al Principe di Monaco dell’epoca, sarà al centro del lavoro dell’ensemble Stylus Luxurians, tornato in residenza al Monastero di Saorge per studiare e valorizzare questa partitura del compositore veneziano del XVII secolo, legato, secondo le ricerche condotte, alla Principauté de Monaco.

L’iniziativa offrirà al pubblico l’occasione di conoscere la storia dell’opera e il lavoro svolto dai musicisti per riportare alla luce questa composizione poco conosciuta del repertorio barocco. Sarà inoltre possibile ascoltare in anteprima alcune melodie e arie dell’opera attraverso una passeggiata musicale nel giardino del monastero e durante il concerto nella chiesa Notre-Dame des Miracles.

Il programma prevede alle 17 una presentazione e una conferenza con proiezione nel refettorio, alle 18 una sorpresa musicale nel giardino e alle 18.30 il concerto nella chiesa del monastero.

Come ogni anno, il lavoro svolto dagli artisti porterà alla realizzazione di una vera e propria produzione operistica che sarà messa in scena e inserita nel programma del Festival de Musique Ancienne de la Roya nel mese di agosto.

La serata si concluderà con un aperitivo conviviale.

Domenica 21 giugno, dalle 19.30, spazio invece al “Solstice Musical”, organizzato in occasione della Fête de la Musique e dedicato alla creazione musicale locale.

Ad aprire la serata sarà il concerto “Solstice 2026”, con Virgile Ganne all’arpa e alle composizioni, Sarah Burrows al violoncello, Camille Boisset e Gwenn Masseglia ai flauti, Merlene, Kaloina e Kaliana Clerici al pianoforte e alle percussioni. Il pubblico potrà scoprire un universo musicale che unisce influenze classiche, contemporanee, tradizionali, jazz e rock progressivo attraverso composizioni originali sviluppate durante una residenza artistica ospitata dal monastero nel marzo scorso.

Alle 20.30 seguirà l’esibizione della corale “Vallée de Chœur”, diretta da Gwenn Masseglia. Il coro riunisce cantanti provenienti da tutta la valle e propone un repertorio prevalentemente tradizionale, affiancato da brani classici e contemporanei, arrangiati dal direttore del gruppo.

Al termine della serata è previsto un aperitivo condiviso: i partecipanti sono invitati a portare piatti estivi per celebrare insieme il giorno più lungo dell’anno.



L’ingresso a entrambe le manifestazioni è libero. La prenotazione è consigliata scrivendo a monastere-de-saorge@monuments-nationaux.fr.

Per informazioni: 04.93.04.55.55 oppure 06.58.51.05.60.

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