Vence in festa per Sainte-Élisabeth: tre giorni tra tradizione, musica e ravioli

Ogni estate, Vence si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto per celebrare Santa Elisabetta, protettrice delle campagne.

Una tradizione secolare che affonda le radici nel cuore della cultura locale e che torna anche quest’anno, dal 3 al 5 agosto, con un programma che unisce sacro e profano, organizzato dal Comitato delle Feste, l’associazione Lo Cepon e il gruppo folkloristico la Brissaudo.





Una storia lunga sette secoli

La festa si svolge attorno alla cappella romanica di Sainte-Élisabeth, risalente al XIV secolo, che custodisce preziose affreschi del Quattrocento attribuiti a Jacques Canavesi.

Le pitture raffigurano scene dell’Inferno e l’incontro tra Santa Elisabetta e la Vergine Maria. Il campanile, ispirato a quello dei Pénitents Blancs, fu aggiunto nel XIX secolo, periodo in cui la santa veniva venerata dai contadini come protettrice dei raccolti. Un tempo, il portico della cappella serviva anche da deposito per le provviste agricole, testimoniando l’intreccio tra fede e vita rurale.



Santa Elisabetta, nata nel 1207 in Ungheria e sposa del duca di Turingia, scelse la via della povertà e della carità dopo la morte del marito, diventando terziaria francescana.