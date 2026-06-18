Il centro di gravità della comunicazione medica e scientifica nell’ecosistema digitale: attrazione, attivazione, legittimazione ed espansione

Dalle infografiche agli interattivi, dalle risorse audiovisive agli spazi immersivi, dalla realtà aumentata alla realtà virtuale. L’avanzamento della tecnologia permette di adattare il messaggio medico e scientifico, essenzialmente, di gerarchizzarlo e strutturarlo nel modo più ottimale e adattato per ogni spazio e per ogni pubblico. Ogni giorno, la praticità degli strumenti tecnologici conferisce maggiore potere ai creativi. Nuovi spazi e nuovi contenitori dove il concetto trova tutte le risorse necessarie per arrivare al pubblico con maggiore impatto, invitando a una maggiore partecipazione e anche con l’ambizione di favorire una migliore comprensione.

La creatività: centro di attrazione

L’arte in questo contesto è l’interfaccia della conoscenza, ma è un’interfaccia dinamica, sonora, audiovisiva, interattiva e con capacità di cambiare ed evolvere nel corso del tempo. La creatività non resta fissata né in una cornice fisica, né incapsulata in uno spazio digitale blindato. Il nostro centro di attrazione diventa più liquido e gestibile. La tecnologia ci dà la possibilità di reinventarlo secondo il momento, l’obiettivo e il pubblico.

Nel campo della comunicazione e divulgazione medica e scientifica questo acquisisce un significato speciale: polivalenza e adattabilità. Ci permette di lavorare apportando utilità: trasferire il contenuto medico-scientifico in modo chiaro, comprensibile e accessibile.

La tecnologia: centro di attivazione

Sebbene la tecnologia nel campo della scienza e della medicina possa occupare un ruolo nucleare, sia per moda, per agenda, per slogan o per necessità, sembrano ancora rimanere sfide davanti a noi per una normalizzazione del suo uso pratico -non solo sperimentale o teorico- nella quotidianità. Anche se è vero che non si può generalizzare e che ogni contesto presenta particolarità, possiamo parlare di diverse necessità come migliorare la cultura e l’alfabetizzazione digitale, necessità di idee per l’implementazione pratica reale e continuativa nel contesto medico-scientifico, rischio di obsolescenza, costi nei processi di formazione continua, nelle attrezzature e negli strumenti che richiedono un aggiornamento continuo, team di professionisti multidisciplinari altamente specializzati e con capacità di adattamento al cambiamento, monitoraggio e aggiornamento, o l’impatto e l’assorbimento di competenze dell’IA, sono solo alcune delle limitazioni che possono ritardare, mettere in discussione o limitare l’applicazione completa e sostenuta delle tecnologie in questo ambito.

Ma la realtà è che nel campo della comunicazione medica e scientifica il potenziale del binomio arte e nuove tecnologie è indiscutibile. Sebbene le esigenze siano le stesse, il potere che acquisisce l’artista nel momento di unire la propria opera a piattaforme e tecnologie accessibili e facilmente comprensibili dagli utenti inverte la gerarchia. La tecnologia, invece di porre limitazioni, inizia a funzionare come un alleato imprescindibile e persino amichevole per l’attivazione dell’opera e, quindi, per la diffusione della conoscenza medica e scientifica.

Oggi noi che ci dedichiamo a questo ambito abbiamo la consapevolezza di sapere che operiamo in uno spazio che richiede, essenzialmente, di osservare con molta attenzione e agire con grande rigore. Produrre con impatto e utilità reale si traduce nel progettare progetti con metodo e una tabella di marcia nitida. Richiede molta esigenza. Sapere cosa vogliamo e per cosa lo vogliamo. Poi concretizzare il come e con cosa realizzarlo. Infine, misurare i risultati e analizzare la portata. E ricominciare.

La scienza: centro di legittimazione

Forse questo è uno dei punti più difficili e allo stesso tempo più facili da affrontare. Sebbene sia logico pensare che il contenuto debba prevalere sul contenitore. Sebbene la scienza debba essere trattata con rigore e responsabilità. Sebbene l’approccio ai contenuti medici implichi un impegno etico e professionale indiscutibile. Quando la tecnologia e l’arte si aggiungono alle parole scienza e medicina possono scattare tutti gli allarmi, poiché in molte occasioni questa fusione viene strumentalizzata per inserirla in un evento, una foto, un’agenda o uno slogan che colpisce e che corre il rischio di essere rapidamente dimenticato o rimanere latente senza un’evidente utilità sociale, ridotto a un investimento sperimentale.

Questo fatto può essere l’elemento che fa precisamente perdere la fiducia nella tecnologia, che banalizza l’uso dell’arte nella divulgazione della medicina o che finisce per usare la scienza come leva per un racconto che non sempre apporta valore scientifico. Il pubblico solitamente possiede una straordinaria capacità di osservare, comprendere e misurare nel corso del tempo. Il pubblico ha memoria. E se la campagna non si trasforma in utilità reale e duratura, valorizzando la sensibilità del destinatario e conoscendo i meccanismi della scienza, solitamente rimane una magnifica messa in scena, ma archiviata.

Siamo partecipi, molti abbiamo l’enorme lusso di essere protagonisti, di una fase di sfide straordinarie e ancora di più di opportunità straordinarie. Quando abbiamo questa capacità di creare, di comunicare e di far parte della costruzione di nuovi spazi così delicati e così importanti come sono la scienza e la medicina, l’anticipazione è molto importante, ma soprattutto lo sono la conoscenza profonda, la responsabilità oltre il titolo e la capacità di creare oltre lo sperimentare.

La scienza ci legittima quando la assimiliamo a partire dai suoi stessi modelli, espandendola attraverso il contenuto e il significato. Inquadrando la cornice sulla necessità del destinatario. Investendo in sensibilità, diffusione ed estetica, naturalmente. Ma, soprattutto, nella consapevolezza dell’utilità e della partecipazione globale e universale. Forse un dovere primario e indiscutibile la cui necessità acquisisce una scala e un’esigenza molto maggiore quando parliamo dell’approccio alla salute e alla medicina attraverso il binomio arte e tecnologia.

L’artista: centro di espansione

Il lavoro dell’artista passa dall’essere meramente decorativo ad apportare emozione nel messaggio e strategia nella struttura. A conquistare attraverso il concetto creativo e anche attraverso la capacità di comunicare mediante il linguaggio visuale, interattivo, multimediale e immersivo. Un contesto che pone sfide eccezionali:

-La sfida di una formazione e un apprendimento continuo e profondo. La tecnologia ha la particolarità di volare a una velocità quasi irraggiungibile, la sfida di essere permanentemente allerta rispetto alla novità, a ciò che è fuori catalogo e a ciò che può diventarlo è tanto inaffrontabile quanto imprescindibile.

-La sfida dell’obsolescenza. La tecnologia si trasforma, a volte scompare. Qui la sfida della responsabilità nel momento di affrontare qualsiasi progetto, ma ancora di più un progetto medico, è indiscutibile.

-La sfida della comodità e delle soluzioni rapide. L’uso delle tecnologie e la facilità ogni giorno maggiore di accesso e apprendimento può trascinare verso una pericolosa zona di comfort nella quale il creativo concede competenza alla tecnologia e al mezzo senza controllarne nel dettaglio il linguaggio, la dinamica, il contesto o le comunità. Sia che si lavori con piattaforme esterne sia che creiamo i nostri propri strumenti e piattaforme, è nostra responsabilità comprendere nel dettaglio lo strumento e il suo ambiente, facendone un uso responsabile.

-La sfida del concetto, visto come nucleo centrale. Senza idee non esiste progetto. La tecnologia è un facilitatore e noi creativi dovremmo segnarne il ritmo.

-La sfida di comunicare. In questo spazio di creazione, quando la tecnologia è il motore, l’arte l’interfaccia, il contenuto la base, noi creativi adottiamo un ruolo esigente in tempi di massima dinamizzazione digitale, di cambiamenti, rumore e slogan non estranei alla strumentalizzazione della scienza e della medicina, all’uso della tecnologia come moda e all’arte intesa come cornice puramente estetica. Parlare di arte, tecnologia e medicina richiede formazione e capacità decisionale, ma essenzialmente presa di coscienza. Sensibilità nel momento di affrontare temi medici. Criteri etici nell’uso del linguaggio scientifico e della tecnologia. Valutare l’impatto di ogni progetto, prestando attenzione all’utilità e assumendo il rischio di lavori a breve termine rispetto ai benefici di progetti evolutivi che usano l’arte e la tecnologia con lo stesso rigore con cui affrontano il contenuto che li rende protagonisti.

E qui la sfida più importante è il tempo: adattamento delle risorse, formazione del pubblico destinatario e specializzazione degli agenti e dei team emittenti. Porsi il problema dell’uso dell’agenda della moda effimera rispetto al competere nel molto difficile spazio del creare nell’utilità e nella permanenza.

In questa sfida della comunicazione, non parla più soltanto la nostra opera e la nostra visione creativa. Comunicano anche i nostri strumenti, la praticità e l’usabilità delle tecnologie che avremo scelto e la nostra capacità di generare connessione e partecipazione attorno ai nostri progetti.

Di fronte a queste sfide, ognuna più esigente dell’altra, la tecnologia ci offre libertà: osservare, apprendere, selezionare, creare, diffondere, misurare e ricominciare. Creare con prospettiva, riducendo la dipendenza e con la capacità di espandere i nostri lavori in modo globale e trasversale.

Rompendo l’abitudine di incasellare e allontanando la paura di restare incasellati, portando l’opera fuori dalla sua cornice, trasformandola in un bene capace di volare da sola attraverso molteplici spazi e piattaforme, condividendo emozione e contenuto, visione creativa e ambizione scientifica oltre i limiti spaziali, generazionali e temporali. Con impatto comunicativo misurabile, con valore sociale osservabile e con utilità reale applicata. Un’opera d’arte pensata per comunicare, che ci permette di immergerci nelle conoscenze mediche e scientifiche in mille modi.

Un’opera sempre viva e in continua espansione.