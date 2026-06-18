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Altre notizie | 18 giugno 2026, 09:00

Il Marché de la Condamine torna nella sua storica sede di Place d’Armes

Dopo alcune settimane di trasferimento temporaneo all’Espace Léo-Ferré in occasione del Formula 1 Grand Prix de Monaco, il Marché de la Condamine è tornato nella sua storica sede di Place d’Armes.

Marché de la Condamine in Place d’Armes.

Marché de la Condamine in Place d’Armes.

Da questa settimana, commercianti e clienti possono ritrovarsi nel tradizionale cuore commerciale del quartiere della Condamine.

Il ritorno alla storica sede è stato accolto con soddisfazione dagli operatori del mercato e dai residenti, che hanno riscoperto l’atmosfera caratteristica di uno dei luoghi più frequentati del Principato. Con la riapertura, residenti e visitatori possono tornare a fare acquisti e passeggiare tra le tradizionali bancarelle. 

Il servizio di consegna a domicilio offerto dal Comune di Monaco rimane inoltre a disposizione degli utenti.

Orari di apertura:

Commercianti: tutti i giorni dalle 7:00 alle 15:30
Ortolani, produttori e fioristi: tutti i giorni dalle 7:00 alle 12:00
Vendita da asporto e ristorazione: tutti i giorni dalle 7:00 alle 15:30
Ristorazione serale: da martedì a sabato dalle 18:00 alle 22:30

Per tutta l’estate, il Marché de la Condamine ospiterà inoltre numerose attività di intrattenimento gratuite e ad accesso libero: non perdete il programma completo su:

https://mairie.mc/evenements

Grazie alla sua offerta di prodotti freschi e specialità locali, il mercato continua a rappresentare un importante punto di riferimento per la vita quotidiana di Monaco.

Redazione

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