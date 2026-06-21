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Eventi | 21 giugno 2026, 09:02

Sospel, domenica 21 giugno alla Cattedrale Saint-Michel il concerto di Arcomusica

Appuntamento alle 17 con i musicisti dell'associazione culturale di Beausoleil. Ingresso libero

Arcomusica in concerto a Sospel.

Arcomusica in concerto a Sospel.

Oggi, domenica 21 giugno, alle ore 17, la Cattedrale Saint-Michel di Sospel ospiterà il concerto di Arcomusica, associazione culturale con sede a Beausoleil impegnata nella promozione della musica e del canto.

L'evento, inserito nel calendario delle manifestazioni culturali del territorio, vedrà protagonisti i musicisti dell'associazione, che proporranno un'esibizione dedicata alla musica e all'arte lirica. Gli organizzatori invitano il pubblico ad apprezzare la qualità interpretativa degli artisti e il lavoro svolto dall'associazione nella diffusione della cultura musicale.

Arcomusica organizza attività rivolte a tutte le età, con corsi di musica e canto, oltre a eventi e spettacoli che offrono occasioni di crescita e di espressione artistica.

Il concerto si terrà nella storica Cattedrale Saint-Michel, nel centro di Sospel, e rappresenterà un momento di incontro tra musica, cultura e patrimonio locale.

La partecipazione è libera.

Per informazioni è possibile contattare il numero: 06 61 00 86 65.

Redazione

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