Tradizione e musica sotto le stelle: a Saint-Paul-de-Vence torna la Festa di Sainte-Claire

Saint-Paul-de-Vence si prepara a celebrare uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: la Fête de Sainte-Claire, che dal 7 al 10 agosto 2025 animerà il borgo con un ricco programma di eventi tra tradizione, musica e convivialità.

La festa, organizzata dal Comitato Ufficiale delle Feste insieme alla Mairie, è un momento chiave per la comunità, che rende omaggio a Sainte Claire, patrona secondaria del villaggio e figura cara alla devozione popolare.



Un legame che attraversa i secoli

Discepola di San Francesco d’Assisi, Santa Chiara è celebrata ogni anno con una messa solenne, una processione che attraversa le pittoresche vie del paese e un pellegrinaggio verso la cappella a lei dedicata, situata all’ingresso nord di Saint-Paul.

L’edificio religioso, risalente al XV secolo e rimaneggiato nei secoli successivi, è testimone di una tradizione documentata già nel 1719.





Il programma dei festeggiamenti 2025

Giovedì 7 agosto

Dalle ore 14 - Place de Gaulle: giochi e animazioni per bambini all’aria aperta.

Ore 21 - Partenza dalla chiesa collegiata: suggestiva processione con fiaccolata fino alla cappella Sainte-Claire.

Venerdì 8 agosto



Dalle 21 - Place de la Courtine: primo grande balo sotto le stelle con DJ Alex e due ballerini. Stand gastronomici attivi dalle ore 20.

Sabato 9 agosto

Ore 18 - Place de Gaulle: cocktail del Sindaco, su invito.

Dalle 21 - Place de la Courtine: secondo appuntamento danzante, sempre con DJ Alex accompagnato questa volta dalla cantante Baby J. Ingresso libero, ristorazione disponibile.

Domenica 10 agosto

Ore 11.15 - Église Collégiale: Santa Messa in onore di Sainte Claire.

Dalle 20 - Place de la Courtine: concerto di chiusura con il duo elettronico Synapson (prenotazione su weezevent).