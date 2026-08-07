Visita guidata del borgo di Sainte-Agnès, alla scoperta del villaggio costiero più alto d'Europa

Ultima occasione per scoprire il patrimonio storico e culturale di Sainte-Agnès. Martedì 11 agosto è in programma l'ultimo appuntamento dell'edizione 2026 di "Les Sentiers du Patrimoine", con una visita guidata che accompagnerà i partecipanti alla scoperta del villaggio del litorale più alto d'Europa insieme a una guida conferenziera specializzata.

Il percorso si snoda attraverso i suggestivi vicoli del borgo, permettendo di scoprirne la storia, l'architettura autentica e le leggende che nel tempo hanno contribuito a definirne l'identità. La visita si svolge in un'atmosfera conviviale e offre l'opportunità di conoscere uno dei borghi più caratteristici della Costa Azzurra, nella luce del tardo pomeriggio.

L'appuntamento è fissato per martedì 11 agosto, dalle 17.30 alle 19.00. La visita è aperta a un pubblico di tutte le età e per partecipare è consigliata la prenotazione. L'attività non è accessibile alle persone con mobilità ridotta.

Tutti i dettagli sul programma e le modalità di prenotazione sono disponibili QUI.