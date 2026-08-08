Cagnes-sur-Mer, una notte di musica e festa sul lungomare per 20mila persone

Una lunga notte d’estate, affacciata sul Mediterraneo, dove la città si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Cagnes-sur-Mer si prepara ad accogliere oltre 20mila persone per la seconda edizione di “Promenade en Fête”, in programma sabato 8 agosto, un evento gratuito pensato per famiglie, giovani e turisti, che punta a trasformare il lungomare in un concentrato di musica, spettacolo e convivialità.



Dalle 20.30 fino a mezzanotte, cinque palchi disseminati lungo la Promenade de la Plage proporranno un viaggio musicale senza confini, dagli anni ’80 e ’90 alle sonorità elettroniche, dal pop rock alle vibrazioni caraibiche. Un’offerta pensata per intercettare gusti diversi e creare un’unica, grande atmosfera festosa.





Tra i protagonisti, l’energia travolgente dell’Orchestre Azur Music, con un repertorio di grandi successi che promette di far cantare intere generazioni.

Sul fronte dance, DJ Fyt porterà in scena un mix raffinato di Nu Disco e Deep House, mentre DJ Wals, sul ponte della Cagne, guiderà una soirée blanche all’insegna di contaminazioni tra funk, pop ed elettronica.

Non mancheranno i richiami internazionali con i ColdSpies, tribute band dei Coldplay, e le sonorità pop rock dei Sabotaaage. A completare il quadro, l’esplosione di ritmo e calore del gruppo Cocktail Outremer, per un viaggio musicale nei Caraibi.





Ma la festa non è solo musica. Lungo il percorso pedonale saranno allestite numerose animazioni gratuite, gonfiabili e trampolini per i più piccoli, mentre adolescenti e adulti potranno mettersi alla prova con il Défi Ninja.

Il momento clou della serata arriverà alle 22.15, quando il cielo sopra il mare si illuminerà con un grande spettacolo pirotecnico.



Per l’occasione, i ristoratori della zona amplieranno le loro terrazze, offrendo la possibilità di cenare vista mare nel cuore dell’evento.

Dal punto di vista logistico, la Promenade de la Plage sarà chiusa al traffico, inclusi biciclette e monopattini, dalle 18 fino alle 4 del mattino successivo, nel tratto tra boulevard Kennedy e avenue Jean Jaurès. La viabilità resterà invece regolare su queste due arterie principali.



Facilitato anche l’accesso, saranno disponibili 2mila posti auto gratuiti presso l’ippodromo, dalle 18 all’1, oltre ai parcheggi della Villette e del Cros, rispettivamente a 15 e 5 minuti a piedi. Dalle 18, inoltre, la sosta sarà gratuita in tutta la città nelle aree a pagamento.



“Promenade en Fête” si conferma così uno degli appuntamenti più attesi dell’estate della Costa Azzurra, una festa popolare che unisce musica, mare e socialità, restituendo al lungomare il suo ruolo più autentico, quello di spazio condiviso, aperto e vibrante.



