Mentone celebra La Nuit du Soleil, Cerrone in concerto gratuito alle Sablettes il 15 agosto

Sabato 15 agosto le Sablettes di Mentone ospiteranno uno degli appuntamenti più attesi dell'estate mentonese: la Nuit du Soleil.

Per una sera, il Quai Bonaparte, l'Esplanade Francis Palmero e la Promenade de la Mer si trasformeranno in un grande palcoscenico a cielo aperto, con lo scenario della città vecchia, del Mar Mediterraneo e delle luci della sera a fare da cornice all'evento.

La serata prenderà il via alle ore 20 con il warm-up del DJ Stephan B., che accompagnerà il pubblico fino all'arrivo dell'ospite principale dell'edizione 2026.

Alle 21.15 salirà in console Cerrone per un concerto gratuito. Artista francese di fama internazionale, pioniere della disco-electro, compositore e produttore, Cerrone ha contribuito a definire un linguaggio musicale diventato un punto di riferimento a livello mondiale. Da "Supernature" alle produzioni più recenti, il suo repertorio continua a coinvolgere generazioni diverse, mantenendo intatta la propria energia e la capacità di riunire il pubblico.

La sua partecipazione conferirà un carattere speciale alla Nuit du Soleil, grazie a un'identità musicale fatta di ritmi coinvolgenti e di un'eleganza senza tempo, in un contesto unico affacciato sul Mediterraneo.

L'iniziativa rappresenta anche un invito a vivere Mentone in modo diverso, tra musica, momenti di condivisione con amici e familiari e una passeggiata sul lungomare interamente riservata ai pedoni per tutta la durata della manifestazione. Le Sablettes diventeranno così un luogo di incontro e di festa aperto a tutti.

Alle 22.45 la musica lascerà spazio al tradizionale spettacolo pirotecnico, che sarà lanciato dalla baia delle Sablettes. Per alcuni minuti il cielo sopra Mentone si illuminerà con i fuochi d'artificio, offrendo un finale scenografico tra i riflessi sul mare e il profilo della città vecchia.

Ogni estate le Nuits du Soleil rappresentano uno degli eventi simbolo della stagione mentonese.

L'edizione del 15 agosto si preannuncia come una delle più significative, grazie alla presenza di Cerrone e alla cornice delle Sablettes, che conferma Mentone come una destinazione capace di offrire eventi di grande richiamo in un contesto unico.